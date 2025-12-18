МТС улучшила мобильную связь на проспекте Притомском и новой набережной в Кемерове

МТС сообщает о запуске новой базовой станции в районе спортивно-развлекательного комплекса «Кузбасс-Арена» в столице региона. В результате проведенных работ покрытие LTE увеличилось на проспекте Притомском и на новой набережной Томи, где заливают самый большой в регионе линейный каток. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Скорость LTE-интернета в среднем увеличилась на 20% на всем протяжении речного променада. В зону усиленного о покрытия попадает линейный каток вдоль набережной протяженностью около 1000 метров и каток, расположенным между Московской площадью и Кузбасским мостом.

Улучшение качества мобильной связи также почувствует посетители и сотрудники магазинов, салонов красоты, пунктов выдачи маркетплейсов и других организаций, расположенных на первых этажах домов на проспекте Притомском. Скорость передачи данных позволяет быстро загружать приложения банков, просматривать соцсети, общаться в мессенджерах и так далее.

«Набережная у Московской площади востребована у кемеровчан круглый год. Летом это один из главных городских променадов и центр культурных и спортивных событий – массовых забегов, музыкальных фестивалей и так далее. Зимой набережная с ее праздничной иллюминацией превращается в популярную локацию для новогодних фотосессий и атмосферных прогулок на коньках. Дополнительное LTE-оборудование обеспечит цифровой комфорт горожанам и гостям областной столицы, в том числе, посетителям катков и спортивных объектов», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

Кроме того, сеть LTE МТС покрывает все помещения СРК «Кузбасс-Арена» и ледового дворца «Кузбасс», где так же проходят массовые катания на коньках.