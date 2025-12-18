CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ATI.SU и ГК «Астрал» обеспечивают бесперебойную работу системы электронных транспортных накладных

Биржа грузоперевозок ATI.SU обеспечивает возможность обмена электронными транспортными накладными (ЭТрН) на базе решения ГК «Астрал». Участники перевозок создают, отправляют и хранят ЭТрН прямо на платформе ATI.SU — без перехода во внешние системы. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астрал».

Сервис реализован на базе продукта «Астрал.Платформа» и доступен всем пользователям ATI.SU: перевозчикам, грузоотправителям и экспедиторам. При оформлении перевозки грузоотправитель создает накладную, подписывает квалифицированной электронной подписью и отправляет ее контрагенту — все в привычном интерфейсе сервиса юридически значимого ЭДО для грузоперевозок «АТИ-Доки». В этой же системе пользователь работает с заявками, договорами и закрывающими документами, а также отслеживает их статус.

Для обеспечения обмена данными между платформами ATI.SU и «Калуга Астрал» был настроен защищенный канал связи, соответствующий требованиям ФНС и стандартам ЭДО. Все ЭТрН формируются в соответствии с актуальными XSD-схемами, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) и автоматически регистрируются в реестре оператора.

«ЭТрН уже в следующем году станет обязательной — и мы заранее интегрировали ее в экосистему ATI.SU, чтобы дать бизнесу время адаптироваться. Мы внимательно следим за изменениями в регулировании отрасли и оперативно встраиваем уже сегодня в нашу платформу те инструменты, которые рынок будет требовать завтра. Это не просто добавление нового модуля, а стратегическая работа по созданию единого, “умного” пространства для грузоперевозок», — отметил Александр Вильде, директор по развитию ATI.SU.

«С 1 сентября 2026 г. ЭТрН станет обязательной. Работа с ней должна быть максимально простой — особенно для ИП и небольших перевозчиков. Уже сегодня мы помогаем перейти на ЭТрН прямо в той экосистеме, в которой пользователи привыкли работать. В партнерстве с ATI.SU мы создали продукт в котором пользователи, как и раньше, находят грузы, управляют перевозками, а также уже сейчас могут работать с ЭТрН. Данный кейс наглядно демонстрирует, как технологии упрощают всю цепочку перевозок без лишних переключений между сервисами», — отметил Степан Терехин, директор по развитию бизнеса ГК «Калуга Астрал».

В планах — дальнейшее развитие функционала: интеграция с государственными реестрами, автоматическая синхронизация с налоговой отчетностью и запуск образовательных программ для перевозчиков, которые еще не перешли на ЭТрН.

