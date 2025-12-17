CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Электроника Техника
|

ЖКХ и энергосбыт стали ключевыми сферами применения умных устройств в Астраханской области

МТС проанализировала использование умных устройств в Астраханской области по итогам 2025 г. Наибольшее количество М2М-сим-карт в регионе сегодня задействовано в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергосбыта и водопотребления. Технологии межмашинной передачи данных используются для дистанционного сбора показаний, контроля состояния инфраструктуры и оперативного реагирования на нештатные ситуации. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Активно умные устройства применяются также в финтехе, ИТ, розничной торговле, а также в строительстве и сфере недвижимости. М2М-решения обеспечивают работу платежных терминалов, банкоматов, систем учета и мониторинга, а также используются застройщиками для координации строительных процессов и управления техникой на объектах. По итогам года общее количество умных устройств в Астраханской области увеличилось на 7% по сравнению с 2024 г.

Рост числа подключений отражает устойчивый спрос на автоматизацию и цифровые инструменты со стороны бизнеса и коммунальных предприятий региона. Компании и организации используют М2М для повышения надежности сервисов, сокращения издержек и повышения прозрачности процессов управления инфраструктурой.

Одним из примеров практического применения М2М-технологий в регионе стал проект по дистанционному мониторингу водных сетей в Астрахани, реализуемый МТС совместно с МУП «Астрводоканал». В рамках проекта к системе мониторинга подключены магистральные водоводы, на которых установлены датчики замера давления. Передача данных осуществляется по сети NB-IoT, что позволяет в режиме реального времени отслеживать параметры работы сетей, оперативно выявлять отклонения и направлять аварийные бригады на место возможных инцидентов. Получаемые данные используются не только для реагирования, но и для снижения аварийности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как система класса ITAM помогает навести порядок в ИТ-активах

Системный интегратор с боем получил три госконтракта, пригрозив срывом работы ВКС в российских судах

Data-mesh: определен главный тренд в области хранения и доступа к данным

США заморозили технологическое соглашение с Великобританией на $42 миллиарда

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

Все мобильники россиян поставят на учет, чтобы SIM-карты не попали во вражеские БПЛА

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще