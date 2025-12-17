ЖКХ и энергосбыт стали ключевыми сферами применения умных устройств в Астраханской области

МТС проанализировала использование умных устройств в Астраханской области по итогам 2025 г. Наибольшее количество М2М-сим-карт в регионе сегодня задействовано в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергосбыта и водопотребления. Технологии межмашинной передачи данных используются для дистанционного сбора показаний, контроля состояния инфраструктуры и оперативного реагирования на нештатные ситуации. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Активно умные устройства применяются также в финтехе, ИТ, розничной торговле, а также в строительстве и сфере недвижимости. М2М-решения обеспечивают работу платежных терминалов, банкоматов, систем учета и мониторинга, а также используются застройщиками для координации строительных процессов и управления техникой на объектах. По итогам года общее количество умных устройств в Астраханской области увеличилось на 7% по сравнению с 2024 г.

Рост числа подключений отражает устойчивый спрос на автоматизацию и цифровые инструменты со стороны бизнеса и коммунальных предприятий региона. Компании и организации используют М2М для повышения надежности сервисов, сокращения издержек и повышения прозрачности процессов управления инфраструктурой.

Одним из примеров практического применения М2М-технологий в регионе стал проект по дистанционному мониторингу водных сетей в Астрахани, реализуемый МТС совместно с МУП «Астрводоканал». В рамках проекта к системе мониторинга подключены магистральные водоводы, на которых установлены датчики замера давления. Передача данных осуществляется по сети NB-IoT, что позволяет в режиме реального времени отслеживать параметры работы сетей, оперативно выявлять отклонения и направлять аварийные бригады на место возможных инцидентов. Получаемые данные используются не только для реагирования, но и для снижения аварийности.