У петербургского бизнеса почти на треть вырос спрос на умные устройства

МТС проанализировала количество М2М-устройств (Machine-to-Machine — межмашинное взаимодействие без участия человека) в собственной сети в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За 2025 г. их число выросло почти на треть (31,6%). Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наиболее востребованы такие технологии у региональных логистических, охранных, коммунальных организаций и банковского сектора.

Чаще других обмениваются данными такие устройства, как банкоматы, POS-терминалы и датчики охранных систем. Активно решения на основе интернета вещей используют петербургские и областные компании в сфере ЖКХ, энергосбыта — за год их прирост составил 19%. Они помогают в режиме реального времени отследить потребление ресурсов, оптимизировать процесс учета.

Технологии без участия человека в Санкт-Петербурге и Ленинградской области также востребованы в деятельности частных охранных организаций. Автоматический обмен данными позволяет дистанционно следить за сохранностью транспорта и объектов инфраструктуры, получать видеоаналитику, использовать ее для выявления нарушений, быстро реагировать на нештатные ситуации.

Выросла популярность умных устройств у компаний, занимающихся автомобильными перевозками: специальные чипы позволяют получать удаленный доступ к объекту, отслеживать его местоположение и контролировать безопасность водителя, пассажира и груза.

«Весь год мы фиксируем высокий интерес у бизнеса Санкт-Петербурга и Ленинградской области к М2М-решениям. Они активно используются в различных секторах экономики регионов, включая логистику, банковское дело, охранные услуги, коммунальное хозяйство, ИТ-отрасль. С помощью комплексов на базе интернета вещей гораздо проще управлять процессами, автоматизировать сбор и анализ данных, проводить мониторинг оборудования, внедрять современные системы видеоналитики, применять технологии Big Data, роботизации», — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

Кроме Санкт-Петербурга в тройку регионов, где бизнес активнее всего использует умные устройства вошли Москва и Свердловская область.