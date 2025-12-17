Цифровую платформу «Умный город» в Волгодонске дополнили новыми сервисами информирования горожан

В Волгодонске (Ростовская область) в 2025 г. расширен функционал цифровой платформы «Умный город». Компания «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, дивизион госкорпорации «Росатом») совместно с Муниципальным центром управления городом внедрила новые сервисы, которые позволяют жителям получать персональные уведомления об отключениях воды или света, а предпринимателям — оценивать инвестиционную привлекательность городских локаций. Об этом CNews сообщили представители «Росатома».

Эти обновления – результат совместной работы компании «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, дивизион Госкорпорации «Росатом») и Муниципального центра управления городом.

Новый сервис «Публикации оперативных оповещений» решает одну из главных задач городской коммуникации — своевременное информирование о работах на энергетических и коммунальных сетях. Теперь данные от ресурсоснабжающих организаций, муниципальных служб и ГО ЧС стекаются в единый цифровой центр. Жители могут подписаться на уведомления по конкретным адресам (например, своего дома, работы или школы ребенка). Система автоматически оповестит о плановых ремонтах или нештатных ситуациях через выбранный канал связи: в личном кабинете на сайте, в мобильном приложении, по электронной почте или через SMS.

Второй сервис — «Нестационарные торговые объекты» — делает сферу уличной торговли прозрачной. На интерактивной карте города теперь отображаются все официальные киоски и павильоны с подробными данными: специализация, статус, разрешенный период работы и срок действия договора. Этот инструмент полезен сразу двум аудиториям. Жители могут найти нужный товар или проверить законность установки торговой точки у дома. Малый бизнес получает наглядную карту рынка, что помогает оценить конкуренцию и найти легальное место для размещения новой торговой точки.

«Внедрение новых сервисов на платформе «Умный город» соответствует стратегическим задачам цифровизации городского хозяйства. Это позволяет повысить оперативность взаимодействия с жителями и создать благоприятные условия для развития предпринимательства в Волгодонске», – сказал глава города Волгодонска Дмитрий Вельможко.

Развитие платформы «Умный город Волгодонск» ведется в том числе в рамках соглашения между госкорпорацией «Росатом» и правительством Ростовской области при поддержке Концерна «Росэнергоатом». Так в 2025 году Концерн выделил финансирование на обеспечение технической поддержки программного обеспечения цифровой платформы.

«При поддержке концерна «Росэнергоатом» сервисы «Умного города» становятся частью повседневной жизни в атомных городах. Это не просто абстрактная цифровая среда, а практические инструменты, позволяющие экономить время граждан, повышать уровень их информированности и создавать новые возможности. Современные технологии предупреждают о проблемах, минимизируют неудобства и дают людям чувство уверенности в завтрашнем дне. В этом и состоит ключевая задача проекта – делать жизнь проще и безопаснее с помощью проверенных и надежных решений “Росатома”», – отметила директор по региональной политике – директор Департамента по работе с регионами и органами государственной власти АО «Концерн Росэнергоатом» Светлана Чурилова.

Непосредственным оператором проекта является компания «Городские технологии» (входит в контур управления РИР).

«Новые сервисы работают на опережение: жителям не нужно звонить в диспетчерскую, чтобы узнать, почему нет воды и когда она появится — уведомление придет на телефон. А карта торговых объектов переводит взаимодействие бизнеса и города в открытую, цифровую плоскость, снижая барьеры для предпринимателей», – отметила генеральный директор «Городских технологий» Елена Лекомцева.