Терминал Life Pulse S10F включен в реестр контрольно-кассовой техники ФНС России

Отечественный платежный терминал Life Pulse S10F, разработанный Life Pay — экосистемой платежных сервисов и выпущенный в производство 28 августа 2025 г., успешно завершил все этапы регистрации в Федеральной налоговой службе. После включения в реестр маркируемой продукции (МПТ) 10 ноября, 11 декабря устройство было внесено в официальный реестр контрольно-кассовой техники ФНС, став первым российским смарт-терминалом, получившим этот официальный статус. Об этом CNews сообщили представители Life Pay.

Включение в реестр ККТ — это официальное разрешение от государства на использование кассового аппарата в расчетах. Терминал соответствует всем требованиям законодательства: он гарантирует легальность расчетов. Для бизнеса это означает полную юридическую безопасность при работе с устройством.

Терминал Life Pulse S10F — это надежное современное решение для любых платежей. Он поддерживает все способы оплаты: прием чиповых, магнитных и бесконтактных карт (NFC), мобильные платежи (Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay) и оплату по QR-коду. Терминал совместим с основными платежными системами, включая «Мир», Visa, MasterCard. Удобный интерфейс и отказоустойчивая конструкция делает его универсальным решением для бизнеса любого масштаба.

Устройство оснащено двумя дисплеями — основным 6,5-дюймовым экраном для кассира и дополнительным 2,4-дюймовым для клиента, отображающим статус операции. Благодаря поддержке GSM (3G/4G), Wi-Fi, Bluetooth и Ethernet терминал обеспечивает стабильное соединение в любых условиях. Безопасность операций гарантируется соответствием международным стандартам PCI DSS и EMV. В предустановленном ПО доступны все необходимые для бизнеса функции, включая отложенную оплату, мультиэквайринг, мультимерчант, интеграцию с ЕГАИС и работу с маркировкой товаров. Терминал отвечает высоким мировым стандартам, одновременно поддерживая отечественные технологические решения в рамках политики импортозамещения.

«Для нас включение в реестр — это стратегическое достижение, в том числе и для процесса импортозамещения. Сначала мы создали первый российский платежный смарт-терминал, доказав, что можем делать высокотехнологичные продукты здесь и сейчас. А сегодня, первыми войдя в реестр ККТ, мы подтверждаем, что наше устройство — это готовое, сертифицированное и надежное кассовое решение для повседневной работы миллионов предпринимателей», — сказал Ашот Григорян, CEO Life Pay.

Формирование отечественной системы платежных решений соответствует курсу государства на технологическую независимость. Сертифицированные российские разработки обеспечивают рынок надежными инструментами для построения устойчивой финансовой системы.