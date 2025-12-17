CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Старт горнолыжного сезона: российские курорты внедряют ски-пассы из инновационной «умной бумаги»

К началу зимнего сезона горнолыжные курорты России расширяют использование технологичных решений для гостевого сервиса. Одним из нововведений становятся ски-пассы на основе «умной бумаги», разработанные компанией ISBC. Это решение позволяет горнолыжным операторам сокращать операционные расходы, сохраняя высокое качество обслуживания, а гостям обеспечивает комфорт и безопасность при использовании. Об этом CNews сообщили представители ISBC.

Основу ски-пасса составляет «умная бумага» (ISBC RFID Paper) – специализированный синтетический материал с термочувствительным слоем. Его ключевые преимущества – прочность, устойчивость к влаге, трению и перепадам температур, при этом не требуется дополнительная ламинация. Печать таких ски-пассов осуществляется на термопринтерах, что позволяет отказаться от регулярных затрат на дорогостоящие картриджи.

«Ежегодно ISBC производит около двух млн ски-пассов различных форматов для 20 ведущих горнолыжных курортов России. Теперь наш RnD-центр разработал ски-пасс из "умной бумаги" с термослоем, который сохраняет все преимущества пластиковых карт – прочность, чёткость печати, долговечность, но при этом по стоимости и скорости производства приближается к бумажным. Благодаря этому решению наши партнёры могут существенно сократить расходы на обеспечение работы пунктов проката без ущерба качеству, – сказал Александр Якичев, директор департамента корпоративных и проектных продаж ГК ISBC. – Помимо экономической эффективности, новая технология учитывает и аспекты безопасности гостей. Легкие и гибкие карты из «умной бумаги», особенно востребованные для однодневных визитов, обеспечивают повышенный комфорт при активном отдыхе».

На сегодняшний день решения ISBC для горнолыжной индустрии уже используют ряд крупных курортов на Северном Кавказе, Урале и Алтае. Портфель решений компании включает пластиковые ски-пассы с чипом и брелоки, так и инновационные продукты на основе «умной бумаги» – как с чипом для многоразового использования, так и без чипа для сегмента однодневных посещений.

ISBC RFID Paper – запатентованная российская разработка исследовательской лаборатории, входящей в группу компаний ISBC, уникальная для российского и международного рынков. Это интеллектуальный носитель (бумага или синтетический материал) со встроенной RFID-меткой (диапазона HF и UHF), который благодаря своей ровной и гладкой поверхности, а также сверхтонкому размеру, позволяет использовать его как обычную бумагу для двусторонней офсетной или цифровой печати. RFID-бумага применяется в различных отраслях, включая розничную торговлю, транспорт, логистику, маркетинг, образование и другие.

