Оператор связи «Микротек» внедрил систему мониторинга «Пульт» для контроля качества каналов связи своих заказчиков

«Микротек», российский многофункциональный оператор связи, завершил внедрение системы мониторинга «Пульт» — улучшенного отечественного аналога Zabbix от «Лаборатории Числитель». В рамках проекта команды компаний с нуля выстроили мониторинг каналов связи, полностью отказавшись от ранее использовавшегося разрозненного подхода.

До внедрения «Пульта» в «Микротеке» отсутствовали централизованная система мониторинга и единые стандарты наблюдения за инфраструктурой. Отдельные инженеры решали локальные задачи с помощью open-source-платформы Zabbix, что не позволяло сформировать целостную картину состояния сети и обеспечить единый уровень контроля.

Клиентам «Микротека» потребовалось на регулярной основе получать достоверную информацию о состоянии каналов связи. Поэтому одним из ключевых факторов при выборе системы «Пульт» стал развитый модуль отчетности, которого не хватало в ранее используемом решении.

На основе встроенного модуля команда проекта доработала формат отчетов для мониторинга качества услуг связи для заказчиков. Это позволило отслеживать ключевые метрики, включая сведения об объекте и операторе связи, доступность и время недоступности каналов, средние задержки при передаче пакетов и их колебания, процент потерь пакетов, скорость каналов связи, максимальный джиттер и другие показатели.

Сейчас «Пульт» обеспечивает мониторинг качества каналов связи для 363 объектов по всей России, включая сетевое оборудование и конечные точки заказчиков.

«У нас не было полноценного мониторинга, и требования заказчиков к отчетности подтолкнули нас к поиску зрелого и надежного решения, — сказал Никита Павлов, генеральный директор компании «Микротек». — Нам нужен был инструмент со встроенным модулем отчетности, и “Пульт” полностью закрыл эту задачу. Теперь мы можем оперативно предоставлять заказчикам качественную аналитику о состоянии их каналов связи».

«Проект с компанией “Микротек” — пример сценария, когда выбор системы «Пульт» не связан с импортозамещением. Теперь благодаря расширяемому модулю отчетов инженеры заказчика могут в несколько кликов создавать нужные отчеты и передавать их клиентам», — отметил Дмитрий Унтила, CPO «Пульт».