На российском рынке расширилась линейка игровых мониторов флагманской моделью Acer Nitro XV272KV5

На российском рынке расширилась линейка игровых мониторов флагманской моделью Acer Nitro XV272KV5. Новинка получила 27‑дюймовый IPS-дисплей с разрешение 4K UHD и частотой обновления 160 Гц. Это решение нацелено на пользователей, которым нужно одновременно высокое разрешение для максимальной детализации и высокая плавность в играх. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Acer Nitro XV272KV5 задает новый стандарт баланса между качеством изображения и скоростью: 4K‑панель с точной цветопередачей сочетается с игровыми режимами, мгновенным откликом и технологиями адаптивной синхронизацией, что делает монитор подходящим как для развлечений, так и для серьезной творческой работы.

Основные характеристики Acer Nitro XV272KV5 — диагональ: 27”; тип матрицы: IPS; разрешение: 2560 x 1440; частота обновления: 160 Гц; минимальная задержка: 0,5 мс; поддержка AMD FreeSync Premium; яркость: до 400 кд/м²; порты: 2 х HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 3,5-мм разъем для наушников; встроенные динамики 2 х 2 Вт; подставка с регулировкой наклона; поддержка VESA 100 х 100 мм.

aaser700.jpg
Acer Nitro XV272KV5

Монитор Acer Nitro XV272KV5 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 40,65 тыс. руб. Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.

