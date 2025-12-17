CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МТС Линк» представил решение для переговорных комнат на базе Android

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, интегрирована с терминалами для переговорных комнат Yealink китайского производства. Устройства работают на операционной системе Android, на них предустановлено приложение «МТС Линк Rooms». Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Решение упростит проведение онлайн- и гибридных звонков из офисов: участникам не придется тратить время на подключение своих ноутбуков к мониторам, микрофонам и камерам.

Решение разработано и реализовано «МТС Линк» в партнерстве с компанией «АйПиМатика» — единственным в России платиновым дистрибьютором Yealink. В рамках сотрудничества интеграция была протестирована, было создано приложение для предустановки.

Устройства на базе Android подходят для оснащения переговорных комнат любого размера, в том числе кабинетов руководителей и временных офисов. Развернуть их проще, чем решения с Windows, которые предназначены, прежде всего, для конференц-залов и других помещений с подключением большого количества периферийных устройств (мониторов, интерактивных панелей, камер и прочих).

Комплект поставки нового решения состоит из видеобара и планшета Yealink с предустановленным приложением для переговорных комнат МТС Линк Rooms. Устройство поддерживает интеграцию с корпоративным календарем. Благодаря встроенному SIP-кодеку из переговорной комнаты можно будет проводить встречи на любой платформе для видеоконференций.

«В сегменте крупного и среднего бизнеса есть много компаний, которые еще не оснастили переговорные комнаты оборудованием для ВКС или используют старые зарубежные устройства, приобретенные еще до 2022 г. При этом они необходимы им для организации гибридных коммуникаций: формат, когда часть сотрудников участвует во встрече из офиса, а остальные подключаются дистанционно, получает всё более широкое распространение. Мы надеемся, что наше новое предложение закроет потребности таких компаний. Мы первыми на российском рынке реализовали интеграцию такого уровня с терминалом ведущего мирового вендора на базе Android. Рассчитываем, что решение позволит нам занять долю рынка в этом сегменте более 90%», — сказал исполнительный директор «МТС Линк» Павел Потехин.

