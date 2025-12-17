Группа Rubytech и Just AI представят готовое решение для запуска и использования больших языковых моделей (LLM) в on-premise инфраструктуре

Скала^р (Группа Rubytech) и разработчик ИИ-решений Just AI подписали соглашение о старте партнерства в сфере искусственного интеллекта, направленного на развитие ИИ-технологий для корпоративных клиентов. Инициатива включает предоставление полностью преднастроенных, готовых к использованию платформ для запуска и эксплуатации больших языковых моделей (LLM) в локальной инфраструктуре заказчика. В рамках сотрудничества предусматривается использование решений Just AI и программно-аппаратных комплексов Скала^р в ИТ-ландшафте заказчиков, проведение тестирований и доработок, а также обмен опытом с целью ускорения внедрения ИИ-технологий в финансовой и других секторах экономики.

Подписанный документ дополняет программу открытых ИИ-партнерств Группы Rubytech с российскими вендорами в областях машинного обучения, обработки естественного языка, компьютерного зрения и прикладной аналитики. Проект направлен на создание единой архитектуры совместимых импортонезависимых ИИ-решений для промышленного применения. Программа дает возможность российским разработчикам ИИ-платформ подключать свои продукты к Скала^р МИИ.

Машина искусственного интеллекта Скала^р МИИ — программно-аппаратный комплекс для полного цикла создания и внедрения ИИ-решений: от разработки и до обучения моделей в закрытом контуре. Продукт сокращает время внедрения проектов, обеспечивает максимальную утилизацию аппаратных ресурсов и универсален для аналитики, работы с языковыми моделями.

Платформа enterprise-уровня от Just AI предназначена для создания решений на базе автономных ИИ-агентов и запуска мультиагентных систем. С ее помощью можно не только разрабатывать, но и масштабировать и дорабатывать решения на базе ИИ-агентов.

Первым этапом в рамках партнерства вендоров стало проведение серии функциональных и нагрузочных тестирований, подтвердивших совместимость отечественного технологического стека Машины искусственного интеллекта Скала^р с решениями Just AI. Корректная работа ИТ-компонентов гарантирует высокую производительность, эффективность и скорость обработки данных, снижает затраты на разработку и настройку ИИ-инструментов, а также повышает качество обслуживания бизнес-пользователей в части рекрутинга, организации закупок и клиентского сервиса. Это позволяет разгрузить команды заказчика от рутины, а также обеспечивает простое создание, управление и масштабирование ИИ-агентов быстро и без лишней разработки.

«Рынку нужны не разрозненные ИИ-сервисы, а решения, которые бесперебойно работают вместе и выдерживают значительные нагрузки. Партнерство с Just AI помогает проверять такие связки на практике и ускоряет появление надежных ИИ-продуктов у заказчиков», — отметил Виктор Урусов, руководитель Скала^р (Группа Rubytech).

«Для нас важно, что партнерство со Скала^р подкреплено не только успешными техническими испытаниями, но и общим пониманием задач цифровой трансформации в промышленности и финансовом секторе. Совместное использование no-code-платформ разработки и внедрения AI-агентов и преднастроенной инфраструктуры позволяет бизнесу быстро адаптироваться к меняющимся условиям и эффективно внедрять решения на базе больших языковых моделей. Мы уверены, что подобные партнерства ускоряют развитие отечественного ИИ-рынка и работают на укрепление технологического суверенитета страны», – комментирует Глеб Обломский, директор по продуктам Just AI.