«Блюмагро» ускорил обработку заявок на 40% с помощью «1С:Фреш»

ООО «Блюмагро» — ростовская компания, которая занимается реализацией семян, удобрений и средств защиты растений. Основную долю ассортимента составляют семена подсолнечника и кукурузы, реже рапс и лен. Организация отвечает за закупку и продажу семян, ведет учет складских запасов, организует логистику и выстраивает работу с поставщиками и покупателями.

До 2025 года на предприятии применялся базовый функционал «1С:Бухгалтерии предприятия» в сервисе «1С:Фреш». Со временем этого стало недостаточно: отсутствовали гибкие отчеты по неоплаченным счетам, заявки на транспортировку товаров формировались вручную, а документы на основании заявок создавать оперативно не получалось. Все это осложняло прозрачность учета и снижало скорость обработки заказов. Об этом CNews сообщили представители «Гэндальф».

В связи с этим были сформулированы ключевые цели автоматизации: создание документа «Заявка на машину» с необходимыми печатными формами, доработка отчета «Счета, не оплаченные покупателями» и интеграция складского учета с логистикой.

Для решения поставленных задач и расширения возможностей программы компания обратилась к специалистам «Гэндальф».

Выполненные ключевые задачи

Доработан отчет «Счета, не оплаченные покупателями» Добавлены реквизиты: «Дата окончательного расчета», «Предоплата (в % и рублях)». Улучшена форма выбора справочника «Партии» (колонки «Поставщик» и «Ссылка»), справочник «Партии» также является доработкой базового функционала, и был создан в 2024 г.

Создан документ «Заявка на машину» с тремя операциями: перемещение со склада поставщика, развоз по клиентам, возврат товара. Реализованы кнопки «Заполнить по партиям» и «Заполнить по счетам поставщиков». Добавлены кнопки «Создать на основании» для «Заявки на принятие на склад» и «Заявки на выдачу со склада».

Разработаны печатные формы: «Заявка на машину для перевозчика»; «ТН на перемещение»; «Распределение партий по клиентам».

Создан «Отчет по заявкам на машину» с фильтрами по периоду, номенклатуре и контрагентам.

Специалисты провели аудит действующих доработок в «1С:Фреш», дали консультации команде ООО «Блюмагро» и на основе полученной информации настроили конфигурацию таким образом, чтобы она полностью соответствовала требованиям бизнеса. Внедрение усовершенствованных стандартных отчетов и новых документов «под ключ» обеспечило более быструю работу сотрудников и прозрачную аналитику для руководства.

Результаты

Скорость обработки заявок — благодаря автоматическому формированию документов скорость обработки заявок сократилась на 40%, что позволило освободить ресурсы для более важных процессов.

Точность отчетности — теперь данные по неоплаченным счетам включают все необходимые реквизиты, что улучшило их достоверность и ускорило процесс анализа.

Удобство работы с документацией — внедрение печатных форм исключило необходимость ручного заполнения и улучшив удобство работы с отчетностью.

Минимизация ошибок — интеграция складских и транспортных операций в единый процесс улучшила синхронизацию между этапами логистической цепочки.

После внедрения обновленного программного продукта и выполненных доработок от «Гэндальф» компания получила инструмент для управления операционной деятельностью, устранила проблемы с отчетностью перед налоговыми органами и повысила скорость выполнения бизнес-процессов. Проект стал ярким показателем того, как настройка системы «1С» под отраслевую специфику позволяет адаптировать типовой продукт под потребности конкретного бизнеса и может применяться в любой нише.