vStack представил решение для виртуальных рабочих столов vStack VDI

vStack (направление системного ПО корпорации ITG) представил новое решение для виртуальных рабочих столов — vStack VDI. Продукт обеспечивает централизованное управление рабочими окружениями и использование вычислительных ресурсов, позволяя предприятиям развертывать виртуальные рабочие места поверх собственной инфраструктуры. Система поддерживает настройки рабочих столов и интеграцию с различными сервисами аутентификации. Об этом CNews сообщили представители vStack.

vStack VDI разворачивается в кластере vStack HCP или в глобальной инфраструктуре компании и управляется через единый интерфейс. Рабочие окружения полностью выполняются в дата-центре, а пользователи подключаются к ним из любой точки мира, сохраняя доступ к привычным приложениям независимо от устройства.

Система поддерживает масштабирование, централизованный контроль и разграничение прав доступа. Возможность задавать квоты и роли упрощает администрирование и адаптацию рабочих мест под задачи различных подразделений. Консолидация вычислительных ресурсов снижает затраты на оборудование и повышает устойчивость: при сбое физического устройства работа пользователя не прерывается.

Решение интегрируется в общую экосистему vStack и усиливает ее возможности для построения корпоративной цифровой инфраструктуры, включая поддержку гибридных форматов работы и повышение управляемости ИТ-среды.

«Мы видим высокий потенциал применения VDI в разных сегментах — от ИT-компаний, которым важно быстро предоставлять готовые рабочие окружения, до организаций с распределенным штатом, где критичны управляемость и безопасный удаленный доступ. Решение также востребовано и в образовательных учреждениях: оно позволяет централизованно поддерживать учебные рабочие места и снижать нагрузку на локальное оборудование. vStack VDI помогает компаниям быстрее переходить к модели цифровых рабочих мест и выстраивать предсказуемую ИТ-инфраструктуру с контролируемой стоимостью владения», — отметил Евгений Карпов, генеральный директор vStack.