ВЭБ.РФ и GreenData автоматизировали экспертизу инвестиционных проектов

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ и компания GreenData завершили реализацию проекта по автоматизации экспертизы инвестиционных проектов. Благодаря новой системе, созданной на базе low-code платформы GreenData, процесс подготовки и согласования экспертных заключений стал полностью безбумажным и более оперативным. Об этом CNews сообщили представители GreenData.

Новая система охватывает более 30 видов экспертиз и объединяет работу профильных подразделений в едином цифровом контуре, позволяя в автоматизированном режиме проходить процесс проведения экспертизы сделок проектного финансирования, инвестиционного кредитования, документарных операций.

За 12 месяцев эксплуатации в системе подготовлено более 4000 заключений для более 700 проектов. Ежедневно системой, которая служит единым источником информации по экспертизе инвестиционных проектов, пользуются около 600 сотрудников ВЭБ.РФ.

«Благодаря проекту была создана единая цифровая система на базе проработанной методологии экспертизы инвестиционных проектов. Система повысила прозрачность процессов и позволила создать основу для масштабирования цифровых решений», — сказал Тимур Малин, главный управляющий директор ВЭБ.РФ. — «Кроме того, новая система обеспечивает гибкость и адаптивность, поддерживая устойчивость бизнес-процессов функциональных направлений ВЭБ.РФ, и позволяет оперативно управлять задачами через веб-интерфейс и мобильное приложение».

Система реализует комплексную автоматизацию бизнес-процессов по созданию, распределению, согласованию и подписанию экспертных заключений. Контроль и качество обеспечиваются чек-листами, напоминаниями и дашбордами для руководителей. Отдельное мобильное приложение GreenData для отечественных планшетов Kvadra позволяет управлять задачами в любой момент.

«Проект с ВЭБ.РФ стал первой в России реализацией комплексного импортозамещенного решения, в котором low-code платформа и отечественные планшеты Kvadra объединены в едином контуре. Это показательный пример того, как отечественные технологии могут эффективно применяться для автоматизации сложных и критичных бизнес-процессов финансового института. Мы благодарны ВЭБ.РФ за доверие и партнерское взаимодействие, позволившее реализовать технологически сложный и по-настоящему инновационный проект», — сказал Иван Паньков, управляющий директор-партнер GreenData.