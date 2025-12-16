В Заречном Свердловской области в 2025 году удвоили мощности видеомониторинга и внедрили распознавание автономеров

Обеспечение общественной безопасности стало одним из ключевых направлений проектов цифровизации городской среды, реализованных в 2025 г. в Заречном Свердловской области совместно с «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, дивизион госкорпорации «Росатом») при поддержке концерна «Росэнергоатом». В частности, городская система видеонаблюдения получила масштабное обновление аппаратной части и новые функции на базе искусственного интеллекта.

Для усиления контроля за безопасностью на улицах Заречного в 2025 г. было установлено 16 дополнительных обзорных камер. Это расширение позволяет городским службам и правоохранительным органам более оперативно реагировать на дорожные инциденты и спорные ситуации, а также удаленно мониторить состояние ключевых объектов инфраструктуры.

Важнейшим техническим итогом года стала глубокая модернизация централизованной системы хранения данных. Серверные мощности были увеличены вдвое: теперь система поддерживает одновременную запись с 512 каналов (ранее — 256). Это создает надежный фундамент для дальнейшего масштабирования сети камер без потери качества архива.

С 2024 г. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Заречного активно применяет технологии компьютерного зрения. Нейросети анализируют видеопоток в реальном времени, выявляя тревожные события по заданным сценариям. В библиотеку детекторов уже входят такие алгоритмы как «Драка», «Лежащий человек», «Детектор дыма», «Вандализм» и «Скопление людей». Система работает на опережение. Например, если человеку на улице станет плохо, и он упадет, аналитика типа «Лежачий человек» мгновенно оповестит диспетчера, который сможет направить на место скорую помощь еще до звонка очевидцев.

Одним из главных нововведений 2025 г. стало внедрение модуля распознавания государственных регистрационных знаков. Интеграция этой функции в общегородскую систему безопасности позволит организовать оперативный розыск транспортных средств внутри города и фиксировать их выезд за пределы муниципалитета.

Помимо безопасности, «Умный Заречный» развивает сервисы для управления городским хозяйством. В 2025 г. цифровая платформа пополнилась модулем «Данные ГИС ЖКХ». Новый инструмент аккумулирует информацию о зданиях и управляющих компаниях, а также позволяет автоматически рассчитывать плотность населения в заданных районах, что критически важно для планирования ресурсов.

«В рамках развития проекта «Умный Заречный» особое внимание уделяется не только безопасности, но и сервисам управления городским хозяйством. В 2025 г. на цифровой платформе был внедрен новый модуль «Данные государственной информационной системы ЖКХ». Этот инструмент аккумулирует информацию о зданиях и управляющих компаниях, а также предоставляет функцию автоматического расчёта плотности населения в различных районах города. Полученные данные имеют ключевое значение для эффективного планирования ресурсов и развития инфраструктуры», – сказал глава муниципального округа Заречный Андрей Захарцев.

В сфере ресурсоснабжения продолжается оптимизация информационной системы «Цифровой водоканал». Программные модули «Обходчик контролер» и «Центральная панель», доказавшие эффективность с 2023 г., в текущем году получили пакет обновлений для повышения стабильности работы.

Развитие платформы «Умный Заречный» ведется в рамках соглашения между госкорпорацией «Росатом» и правительством Свердловской области при поддержке концерна «Росэнергоатом» и администрации муниципального округа Заречный.