В Подмосковье искусственный интеллект научили фиксировать большегрузы во дворах

В Московской области нейросеть через камеры системы «Безопасный регион» начала фиксировать грузовые транспортные средства, припаркованные на дворовых территориях. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В проекте задействовано свыше 500 камер наружного наблюдения с искусственным интеллектом. Нейросеть не просто фиксирует машины – она “понимает”, что это грузовой транспорт, и отличает длительную парковку от короткой остановки. С момента запуска в середине ноября ИИ выявил 34 подобных нарушения – по 11 уже выписаны штрафы», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Искусственный интеллект ежедневно каждые два часа анализирует видеопоток с камер системы «Безопасный регион», выявляет грузовые транспортные средства, которые стоят в границах дворовых и внутриквартальных территорий более 60 минут, и фиксирует их госномера.

Затем данные поступают в систему автоматизированного административного производства (СААП). Система направляет межведомственный запрос о владельце автомобиля, а полученную информацию передает ответственному сотруднику на проверку.

Если нарушение подтверждается, то система формирует протокол и отправляет его нарушителю со всеми доказательствами прямо в личный кабинет на «Госуслугах». Кроме того, система следит за своевременной оплатой штрафа и в случае неуплаты передает данные в Федеральную службу судебных приставов.

