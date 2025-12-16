CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Ученые МГУ разработали новый метод анализа размеров эритроцитов по лазерным изображениям

Исследователи факультета ВМК МГУ предложили метод измерения распределения размеров эритроцитов с помощью лазерной дифрактометрии мазка крови. Результаты опубликованы в журнале Journal of Biomedical Photonics & Engineering. Об этом CNews сообщили представители МГУ.

Анализ формы и размеров эритроцитов является важной частью диагностики многих заболеваний крови. Сегодня он чаще всего выполняется вручную при микроскопии мазков, что требует значительных временных затрат и зависит от опыта специалиста. Автоматизация процесса с применением оптических методов может существенно повысить точность и ускорить диагностику.

Новый метод основан на регистрации дифракционной картины, возникающей при освещении мазка крови лазером. Разработанный алгоритм позволяет не только определять средний диаметр эритроцитов, но и описывать ширину и асимметрию распределения их размеров. Проверка на модельных данных показала высокую точность и устойчивость метода.

«Наш подход демонстрирует, что лазерная дифрактометрия может быть использована не только для оценки среднего размера клеток, но и для более детального анализа распределения их параметров. Это открывает перспективы для создания недорогих и быстрых систем диагностики в клинической практике», — отметил Евгений Цыбров, ассистент кафедры математической физики ВМК МГУ.

Авторы подчеркивают, что предложенная методика может применяться в массовых скрининговых исследованиях, а в будущем — интегрироваться в портативные устройства для экспресс-анализа крови.

