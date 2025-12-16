CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Цифра» представила обновленный «Конструктор MES» с готовыми отраслевыми решениями

Разработчик промышленного ПО ГК «Цифра» выпустила обновление «Конструктора MES», комплекса цифровых решений для автоматизации процессов производства. Релиз расширяет функциональные возможности MES-системы благодаря готовым модулям для горной отрасли, алюминиевой промышленности, микроэлектроники и тепловых сетей. Такие типовые пакеты конфигураций, документации и отчетных форм для конкретных отраслей позволяют ускорить процесс внедрения на предприятиях. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра».

«Готовое MES-решение для горной промышленности, работающее в едином контуре с системой диспетчеризации, помогает управлять всем циклом горно-обогатительного комбината. Синхронизация работы всех переделов увеличивает производительность на 2-4%, кроме того, сокращается себестоимость готовой продукции на 1-2%. Этот модуль уже успешно работает на одном из крупнейших горнодобывающих предприятий СНГ. Для металлургии наше отраслевое MES-решение помогает снизить брак на 15% и сократить незавершенное производство на 20%», — сказал директор по продуктам ГК «Цифра» Иван Друзин.

Благодаря обновлению «Цифра. Конструктор MES» стал гибче, а его возможности в части планирования, производственного учёта, управления материальными потоками и контроля качества существенно расширились, что делает внедрение системы на предприятиях эффективнее.

В новой версии продукт получил мобильное приложение, позволяющее сотрудникам управлять материалами и запасами прямо со смартфона. Сканирование штрих- и QR-кодов ускоряет приемку, инвентаризацию и отгрузку, делая процессы прозрачными и снижая влияние человеческого фактора.

«Цифра. Конструктор MES» остается полностью импортонезависимой системой, работающей на базе платформы управления производством ZIIoT. Продукты соответствует стандарту ISA-95 и обеспечивают простую интеграцию с отечественным ПО, ERP-платформами и промышленным оборудованием.

«Предприятия все меньше готовы мириться с разрозненными ИТ-решениями и ручным управлением процессами. А системы класса MES становятся не просто набором функций, а технологической основой стратегии перехода к управлению производством на основе данных. Мы сделали наш продукт «Цифра. Конструктор MES» еще более функциональным, гибким и быстрым во внедрении», — сказал Иван Друзин.

