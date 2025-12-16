CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Интернет-ПО Цифровизация Бизнес-приложения
|

Клиенты «Битрикс» смогут создавать ботов в Мах

Клиенты «Битрикс» смогут создавать ботов в Мах. Обновление сервиса позволяет усилить интеграцию с CRM. Новая опция доступна всем юридическим лицам в облачной версии продукта. Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

Ранее пользователи онлайн-сервиса для совместной работы «Битрикс24» могли получать сообщения из мессенджера Мах в контакт-центр. Интеграция была доступна только тем, у кого уже были боты в Max.

Теперь пользователи онлайн-сервиса смогут создавать собственных ботов в мессенджере. Возможность стала доступна всем юридическим лицам, работающим с «Битрикс24».

Интеграция с Max усилит работу с CRM. Все сообщения из мессенджера автоматически попадают в систему и закрепляются за нужным клиентом. Таким образом, коммуникация не прерывается — все видят полный контекст общения и могут продолжить работу в любой момент.

Решение избавит пользователей от необходимости держать рядом несколько устройств.

Возможность стала доступна для облачной версии продукта. В будущем планируется появление интеграции в коробочный версии.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

Из-за «убитых» дорог в российском регионе сломалась автоматическая слежка за большегрузами ценой в полмиллиарда

Корпоративная связь без рисков: почему компании переходят на CoWork

Аpple безжалостно заблокировала профиль своего верного фаната, автора книг по программированию на Swift для iPhone. Его «отменили» за крошечную безобидную оплошность

CNews — 25 лет лидерства

Прокуроры: Sony, Samsung и LG шпионят за гражданами США

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще