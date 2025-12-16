CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ГУП «ТЭК СПб» внедрило отечественную платформу виртуализации на базе YADRO

ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (ГУП «ТЭК СПб») завершило проект по внедрению программно-аппаратного комплекса виртуализации на базе отечественных серверов YADRO VEGMAN R220 и системы хранения данных YADRO TATLIN.FLEX.PRO. Новый ИТ-платформенный комплекс позволил создать надежную и масштабируемую инфраструктуру для ключевых сервисов предприятия, решая актуальные задачи отрасли — обеспечение отказоустойчивости, технологической независимости и цифровизации энергетики. Решение полностью построено на российском оборудовании, соответствует строгим требованиям ГУП «ТЭК СПб» по безопасности, производительности и масштабируемости и обладает всеми необходимыми сертификатами для критически важных информационных систем.

Основой решения стали высокопроизводительные двухпроцессорные серверы стандартной архитектуры YADRO VEGMAN R220 и масштабируемая система хранения YADRO TATLIN.FLEX.PRO. Серверы VEGMAN R220, внесенные в реестр отечественной радиоэлектронной продукции Минпромторга, предназначены для широкого круга корпоративных задач, включая виртуализацию и облачные приложения. СХД TATLIN.FLEX.PRO — флагман семейства систем хранения YADRO начального уровня — отличается высокой гибкостью и отказоустойчивостью и обеспечивает эффективное управление данными, быстрый доступ к ним и надежность хранения. Комплекс виртуализации на этой базе обеспечивает непрерывность работы критичных приложений ГУП «ТЭК СПб» за счет резервирования компонентов и возможностей быстрого восстановления в случае сбоев. Одновременное использование современных технологий виртуализации и полностью отечественного аппаратного обеспечения позволило предприятию повысить уровень информационной безопасности и снизить зависимость от импортных решений.

В результате проекта ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» получило унифицированную ИТ-систему, способную гибко распределять вычислительные ресурсы между различными сервисами и наращивать мощность по мере роста нагрузки. Представитель ГУП «ТЭК СПб» отметил значимость этого шага: «Внедрение новой платформы виртуализации позволило нам повысить отказоустойчивость и эффективность ИТ-инфраструктуры, что напрямую влияет на стабильность теплоснабжения города. При этом решение полностью отвечает курсу на импортозамещение и цифровую трансформацию: мы используем современные отечественные технологии, обеспечивая себе технологическую независимость и высокий уровень безопасности».

«Цифровая трансформация таких критически важных предприятий, как топливно-энергетический комплекс, требует повышенной надежности и устойчивости ИТ-инфраструктуры. Серверы и системы хранения YADRO полностью удовлетворяют этим требованиям, обеспечивая стабильность ключевых сервисов, предсказуемый ход внедрения и структурированное плановое развитие. Это создает основу для дальнейшего расширения цифровых сервисов предприятия и повышения эффективности его работы», — отметил Павел Егоров, директор по продуктам компании YADRO.

