«Группа Астра» и «Авадс Хард» представили линейку российских промышленных компьютеров на базе Astra Linux Embedded

«Группа Астра», российский разработчик инфраструктурного программного обеспечения, и «Авадс Хард», разработчик оборудования для промышленной автоматизации, объявили о подписании соглашения о сотрудничестве. В рамках соглашения выпущена линейка российских панельных компьютеров (панелей оператора) «Авадс АСП» и промышленных компьютеров (ПЛК) «Авадс АВК», работающих на встраиваемой версии операционной системы Astra Linux Embedded.

Технологическое партнерство компаний привело к созданию аппаратных решений с повышенным уровнем информационной защиты для ответственных участков автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Операционная система Astra Linux Embedded обеспечивает комплексную кибербезопасность, необходимую для объектов критической информационной инфраструктуры. Система реализует мандатный контроль целостности, предотвращающий внедрение вредоносного кода и несанкционированное повышение привилегий, использует замкнутую программную среду с цифровой подписью исполняемых файлов, а также предоставляет управление подключаемыми USB устройствами для ограничения доступа к данным.

Особенностью проекта стала его реализация на 64-битных процессорах архитектуры ARM, отличающихся высокими вычислительными, коммуникационными и графическими возможностями. Операционная система Astra Linux Embedded полностью поддерживает аппаратные графические технологии панелей оператора и ПЛК «Авадс».

Устройства «Авадс АСП» и «Авадс АВК» ориентированы на широкий спектр отраслей: нефтегазовую промышленность, энергетику, транспортную инфраструктуру и другие сегменты, где требуется визуализация и управление технологическими процессами. Панели оператора устанавливаются в распределительных шкафах, на газоперерабатывающих и газоперекачивающих станциях, объектах электросетевого комплекса и других промышленных объектах.

Российский рынок АСУ ТП, по данным «Группы Астра», демонстрирует устойчивый рост около 9,3% в год, значительно превосходя мировые тенденции. По прогнозам экспертов, его объем достигнет 218 млрд руб. к 2027 г. Ключевыми драйверами роста являются государственная программа «Цифровая экономика», растущий спрос на интеллектуальные системы управления производством и политика импортозамещения. Российский рынок панелей оператора составляет порядка 100 тыс. устройств, большинство из которых до настоящего времени работали на иностранных операционных системах.

«Результат совместной работы «Группы Астра» и «Авадс Хард» открывает широкие возможности для заказчиков в различных отраслях промышленности. Решение идеально подходит для новых проектов, модернизации или импортозамещения. Высокая производительность, широкие коммуникационные возможности и российская операционная система, обеспечивающая высокий уровень защиты информации, делают устройства «Авадс» незаменимыми при разработке и внедрении доверенных программно-аппаратных комплексов на объектах КИИ», — отметил Алексей Тимченко, генеральный директор «Авадс Хард».

«Развитие российского рынка специализированных промышленных устройств требует не просто адаптации существующих решений, а создания технологических партнерств на глубоком уровне. Наше сотрудничество с «Авадс Хард» демонстрирует, как отечественная операционная система может стать основой импортонезависимых решений в промышленной автоматизации. Astra Linux Embedded — это комплексная технологическая платформа, обеспечивающая надежность, производительность и многоуровневую защиту информации для объектов критической инфраструктуры. Наше совместное решение открывает новую страницу в развитии российского рынка промышленной автоматизации, позволяя создавать полностью отечественные программно-аппаратные комплексы для ключевых отраслей экономики», — сказал Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра».