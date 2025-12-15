CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Оператор отраслевого полигона ИЦК «Финансы» Скала^ подтвердил устойчивую работу банковских систем под высокими нагрузками

Скала^р (Группа Rubytech) провела успешное тестирование автоматизированной банковской системы (АБС) и систем процессинга на отраслевом полигоне индустриального центра компетенций «Финансы», созданным при координации Банка России для практического внедрения отечественных технологий в финансовой сфере.

Полигон — это площадка для функциональной отработки прикладных программных решений: с его помощью проверяются совместимость компонентов ИТ-инфраструктуры и прикладного ПО, их готовность к промышленному использованию, стабильность работы под нагрузкой и возможность функционирования на важных объектах критической информационной инфраструктуры. В итоге заказчики получают более конкурентоспособные и устойчивые финтех-решения, способные эффективнее обслуживать своих клиентов и масштабироваться по мере роста бизнеса.

«Отраслевые полигоны помогают банкам тестировать специализированное прикладное ПО на российском оборудовании, что в итоге помогает финансовым организациям снижать ИТ-риски, связанные с импортозамещением. Данная практика становится важным этапом формирования более стабильной и безопасной цифровой инфраструктуры банковского сектора на отечественных решениях, — комментирует Татьяна Лемешева, директор по развитию бизнеса Скала^р (Группа Rubytech). — ИТ-ландшафт на базе программно-аппаратных комплексов Скала^р продемонстрировал эффективность в сценариях, где требуются высокая производительность и устойчивость к интенсивным нагрузкам».

Испытания проводились в условиях, максимально приближенных к «боевым»: имитировались реальные транзакционные нагрузки, стандартные интеграции, а также регуляторные требования к отказоустойчивости и безопасности. В рамках тестирования моделировались различные сценарии: от ежедневных рутинных операций до стресс-тестов — для выявления потенциальных уязвимостей и повышения надежности систем. Такой формат способствует снижению рисков при масштабных внедрениях и повышает эффективность финансовых информационных систем.

Техническая архитектура стендов АБС и процессинга основана на продукте Группы Rubytech — Машине автоматизированных банковских систем Скала^р МСП.БС. ПАК представляет собой единую инфраструктуру для хранения данных и запуска банковских приложений и обеспечивает работу высоко критичных для заказчиков сервисов. В комплексе предусмотрен сценарий аварийного восстановления ИТ-систем после сбоев, минимизирующий простои бизнеса.

Также в команду проведения отраслевых испытаний вошли представители поставщиков прикладного ПО — «Центр финансовых технологий», «БПС Процессинг», «Лектон Сигма», и «Компас Плюс Онлайн».

Стоит отметить, что все тестирования проходили в открытом формате — банки могли присоединиться и наблюдать за испытаниями в режиме реального времени. До конца года результаты тестов будут опубликованы на сайте ИЦК «Финансы», а также на странице ИТ-полигона Скала^р.

Команда инженеров и разработчиков Скала^р планируют и далее активно участвовать в рабочих группах ИЦК «Финансы» и оказывать поддержку в развитии направления отраслевых полигонов. Так, в планах Группы Rubytech, в продуктовой портфель которой входят ПАК Скала^р, предоставить для тестирования новые ИТ-решения по таким направлениям, как контейнеризация приложений, виртуализация, СУБД и системы хранения данных.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

«Сишком разбалованы маркетплейсами»: Топ-менеджер «Напитки вместе» рассказала о цифровой трансформации в компании с оборотом 141 миллиард

Антон Фролов, Content AI: ИИ-ассистенты в работе с документами стали реальностью для юристов, инженеров и закупщиков

Полицейские в Китае получили ИИ-очки для проверки автомобилей за две секунды

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

«Роснано» требует миллиарды с бывшего руководства за провал производства в России оперативной памяти нового поколения

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще