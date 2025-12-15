Metrika42 помогла медицинской компании диагностировать проблемы в работе «1С»

С проблемами производительности «1С» в EFSOL обратилась компания, предоставляющая медицинские услуги. В целях повышения наблюдаемости, стабильности и управляемости работы корпоративной системы «1С», была внедрена система мониторинга «1С» Metrika42. Об этом CNews сообщили представители EFSOL.

В процессе эксплуатации системы мониторинга удалось обнаружить критические сбои «1С». Используя анализ полученных данных удалось спланировать работы и значительно повысить скорость выполнения ключевых бизнес-операций. Кейc демонстрирует, как постоянный мониторинг и экспертный анализ данных помогают снижать риски простоя и повысить эффективность работы пользователей.

Мониторинг выявил, что одно регламентное задание потребляло до 1,3 ГБ ОЗУ за запуск и генерировало аномально высокие объемы дисковых операций — более 1 ТБ в сутки. Подобная нагрузка свидетельствовала о риске скорой деградации SSD-накопителей и падению производительности всей системы. Получилось оперативно определить источник проблемы и оптимизировать выполнение задания.

В результате анализа метрик было выявлено, что рабочие и тестовые базы «1С» размещались на одном SQL-сервере, создавая конкуренцию за ресурсы CPU, память и I/O. Это негативно влияло на скорость бизнес-критичных операций и стабильность сервиса. Metrika42 позволила наглядно оценить распределение нагрузки, включая графики чтения и записи, что стало основанием для последующего обоснования разделения сред.

Диагностика производительности также выявила несколько узких мест в прикладной логике. Открытие формы одного из ключевых справочников занимало около 9 секунд, список входящих электронных писем загружался по 10 секунд, а поиск выполнялся медленно из-за неэффективных запросов. Поскольку Metrika42 показывает время выполнения запросов, это позволяет определить проблемные операции и помогает идентифицировать конкретные фрагменты кода, требующие оптимизации.

APDEX-оценка охватывала менее 20% реальной активности пользователей и не учитывала 23 ключевые операции. Это лишало руководство возможности объективно оценивать комфорт работы пользователей в «1С». Была проведена инвентаризация бизнес-критичных действий для последующего включения ключевых операций в мониторинг. Это позволило получить реалистичную картину состояния «1С» и своевременно принимать управленческие решения.

Мониторинг кода «1С», который является частью Metrika42, показал наличие критичных ошибок в коде используемой конфигурации. Команда разработки получила возможность системно улучшать качество разработки и снизить риски сбоев в производственной среде.

«Этот проект показал, насколько важно для компаний иметь прозрачность в работе «1С». Metrika42 позволяет выявлять проблемы на ранних этапах и помогает ИТ-командам поддерживать высокий уровень сервиса для бизнеса. Мы продолжим развивать продукт, чтобы помочь обеспечивать клиентам максимальную производительность и стабильность их систем», — отметил руководитель продукта Metrika42 Денис Пахомов.