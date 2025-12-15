«АНТ-ЦС» внедрил APS-систему ОптИМУС по модели SaaS в ИТ-инфраструктуру российского логистического оператора

Компания «АНТ-ЦС», разработчик решений для промышленной автоматизации, развернула APS-систему «ОптИМУС» в ИТ-контуре крупнейшего российского оператора подвижного состава, реализующего вывоз товарной продукции нефтегазовых предприятий железнодорожным транспортом. Об этом CNews сообщили представители «АНТ-ЦС»

APS-система «ОптИМУС» – инструмент многокритериальной оптимизации планирования производства и распределения производственных мощностей. Решение объединяет математическое моделирование и IoT-технологии. Система анализирует данные в режиме реального времени, моделирует сценарии и предлагает оптимальные планы с учетом производственных ограничений. Решение интегрируется с ERP, CRM, MES и другим ПО, позволяя настроить сквозную автоматизацию бизнес-процессов. Внедрение реализуется двумя способами: on-premise или по модели SaaS. Безопасность решения подтверждена сертификатами ФСТЭК и ФСБ. Система разработана на Jmix | Java.

Инфраструктура заказчика включает два перерабатывающих завода, 25 складских комплексов и собственный парк железнодорожного транспорта. Управление столь сложной и разветвленной сетью производственных и логистических ресурсов – непростая задача. В процессе согласования графиков отгрузки и перевозок участвует большое число сотрудников множества обособленных подразделений. Как следствие, утверждение план-графиков занимало много времени. При этом, корректировки уже утвержденных графиков часто приводили к простоям, снижению эффективности использования подвижного состава и, соответственно, к финансовым потерям.

Руководство предприятия сформулировало задачу оптимизировать процессы планирования и сократить издержки на транспортировку сырья и готовой продукции.

Подрядчиком проекта стала компания «АНТ-ЦС», предложившая заказчику продукт собственной разработки, APS-систему «ОптИМУС».

Для достижения поставленных целей перед командой внедрения были сформулированы следующие задачи: разработать математическую модель производственного процесса с учетом ограничений и недостающих параметров; разработать цифровые модели всех необходимых технологических карт для производства и логистики; обеспечить интеграцию IoT-устройств для точности планирования и прогнозирования; агрегировать данные из внешних источников в одной системе; создать механизмы проверки данных и исполнимости планов производства; разработать дашборды визуализации ключевых параметров производственных процессов с учетом требуемых аналитических разделов; обеспечить поддержку вариативного моделирования вариантов планов на любой горизонт планирования, при различных наборах ограничений и параметрах модели

Реализация проекта заняла пять месяцев: три месяца пришлось на адаптацию решения под ИТ-среду заказчика, один месяц на внедрение и один месяц на масштабирование проекта на всю инфраструктуру предприятия.

Благодаря внедрению APS-системы «ОптИМУС» удалось добиться следующих результатов: на 20% сократить ежемесячные затраты на логистику, за счет синхронизации логистической и производственных программ заводов; на 8% снизить стоимость хранения благодаря перебалансировке и использованию более дешевых хранилищ; на 4% уменьшить стоимость транспортировки за счет использования более выгодных тарифов; на 2% снизить затраты на транспортировку, благодаря уменьшению количества перемещений.

По итогу внедрения заказчик оптимизировал процессы планирования, ускорил и упростил процессы принятия решений и в конечном итоге, существенно снизил затраты.