В районе Комсомольского озера в Нижневартовске запустили 4G

Для сотен тысяч жителей Нижневартовска стал доступен мобильный интернет с максимальной скоростью до 120 Мбит/с. Специалисты «МегаФона» запустили новое телеком-оборудование в районе Комсомольского озера. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Улучшение связи могут оценить жители улиц Интернациональная и Нефтяников, а также те, кто любит проводить время у водоема. Теперь пользователи мобильного интернета с комфортом могут делиться своими фото и видео, получить онлайн-услуги или слушать любимую музыку на стриминговых сервисах.

Новое оборудование «МегаФона» поддерживает стандарты второго и четвертого поколения. Это обеспечивает высокие скорости загрузки файлов, стабильный голосовой сигнал на широкой территории и необходимую для пиковых нагрузок емкость сети.

Согласно замерам специалистов, максимальная скорость мобильного интернета в смартфонах абонентов после запуска телеком-оборудования может достигать 120 Мбит/с.

«Нижневартовск — один из крупнейших городов Югры. Благодаря комплексному развитию телеком-инфраструктуры жители этой территории остаются онлайн и могут работать удаленно или проходить обучение онлайн из любой точки. Ранее инженеры компании модернизировали в Нижневартовске телеком-объекты в районе улиц 60 лет Октября, Лопарева и Дружбы Народов», — сказал директор «МегаФона» в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Мелихов.

В общей сложности с начала 2025 г. оператор построил и модернизировал в округе уже порядка 130 базовых станций в крупных городах и небольших населенных пунктах Югры.

