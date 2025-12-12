Сеченовский университет зарегистрировал ИИ-систему для массового скрининга сердечной недостаточности

Сеченовский университет зарегистрировал программное обеспечение для удаленного скрининга и мониторирования параметров гемодинамики по данным одноканальной электрокардиограммы и пульсовой волны. Разработка предназначена для раннего выявления сердечной недостаточности и других скрытых нарушений работы сердца. Теперь она может применяться в клинической практике — в поликлиниках, телемедицинских центрах и при диспансерном наблюдении. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

«Мы получили официальное разрешение на применение разработки по самому сложному, третьему классу медицинских изделий с искусственным интеллектом. Наша технология позволяет по данным одноканальной ЭКГ рассчитывать показатели, которые обычно получают при ультразвуковом исследовании сердца. Это открывает возможности для массового скрининга и удаленного мониторинга пациентов», — отметил директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета, профессор Филипп Копылов.

В основе технологии — алгоритмы, разработанные и запатентованные учеными Института персонализированной кардиологии. Они позволяют выявлять систолическую дисфункцию, при которой сердце начинает сокращаться слабее и выбрасывает недостаточный объем крови, и диастолическую дисфункцию — состояние, при котором нарушается способность сердца наполняться кровью между сокращениями. Последнее состояние является ранним признаком сердечной недостаточности.

Алгоритмы интегрированы в портативный одноканальный электрокардиограф — «кардиокарту» размером не больше кредитной карты, созданную совместно с индустриальным партнером. Чтобы провести исследование, пациенту достаточно на одну минуту приложить два пальца к прибору. После регистрации сигнала нейросеть анализирует данные, а врач получает готовое заключение с оценкой индивидуальных рисков для пациента. Технология позволяет переносить начальный этап диагностики в первичное звено — например, на фельдшерско-акушерские пункты, что может значительно упростить для пациентов доступ к первичному обследованию.

Клинические исследования технологии охватили более 15 тыс. человек. Результаты показали, что алгоритмы выявляют даже незначительное снижение систолической функции сердца с точностью 91%. Диастолическую дисфункцию 2–3 степени, наиболее тесно связанную с развитием сердечной недостаточности, система диагностирует с точностью 96,5%.

Медицинское изделие также способно распознавать нарушения ритма сердца, включая фибрилляцию предсердий — одно из самых опасных состояний, связанное с высоким риском инсульта. Технология может использоваться не только для массового скрининга, но и для удаленного мониторирования пациентов с сердечной недостаточностью, а также для контроля возможной кардиотоксичности химиотерапии у онкологических пациентов, что позволяет снижать риск повторных госпитализаций.

Разработка имеет важное социальное значение, поскольку сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности. Портативные устройства с элементами искусственного интеллекта позволяют охватить скринингом большие группы населения и сделать диагностику более быстрой и точной. В настоящее время ученые работают над новой версией алгоритма, которая будет способна выявлять дополнительные заболевания, в том числе пороки сердца и ишемическую болезнь сердца, а также признаки сахарного диабета и анемии.