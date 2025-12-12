CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе
|

«НЭК.ТЕХ» вошел в Техкомитет Росстандарта «Интеллектуальная собственность»

Научно-технический центр «НЭК.ТЕХ» вошел в состав Технического комитета Росстандарта №481 – «Интеллектуальная собственность». Соответствующее решение закреплено в Приказе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии №1691. Об этом CNews сообщили представители «НЭК.ТЕХ».

Включение ООО «НЭК ТЕХ» (входит в группу «НЭК») в состав технического комитета открывает новые возможности для участия группы «НЭК» в разработке государственных стандартов в области интеллектуальной собственности и формирования цивилизованного рынка интеллектуальной собственности в России.

Представлять «НЭК.ТЕХ» в Техническом комитете будет руководитель управления интеллектуальной собственности и трансфера технологий, кандидат юридических наук, доцент Руслан Марченко.

«Для нас большая честь войти в состав Технического комитета №481, который играет ключевую роль в формировании стандартов интеллектуальной собственности в России. ООО «НЭК ТЕХ» готов активно участвовать в работе Комитета. Мы уверены, что опыт экспертов «НЭК.ТЕХ» позволит не только внести значительный вклад в развитие нормативной базы, но и будет способствовать решению новых вызовов и задач на рынке интеллектуальной собственности. Мы готовы делиться своими знаниями и опытом, а также использовать и внедрять в Группе «НЭК» стандарты и лучшие отраслевые практики управления интеллектуальной собственностью, – сказал Руслан Марченко.

Технический комитет №481«Интеллектуальная собственность» создан в 2017 г. на основании приказа Министерства промышленности и торговли России и Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Его деятельность сосредоточена на стандартизации в сфере интеллектуальной собственности, включая системы менеджмента, информационные технологии, программные продукты, научные исследования и разработки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать

Пенсионный фонд ВТБ перешел на российские ноутбуки Kvadra

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

CNews Analytics опубликовал топ-30 игроков рынка СЭД

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

«ТЭК СПб» переходит на российскую платформу виртуализации Basis Dynamix

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще