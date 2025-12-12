Для 400 жителей Удмуртии впервые запустили мобильный интернет

Впервые доступ к мобильной связи и интернету получили около 400 жителей Удмуртии. «МегаФон» построил новые телеком-объекты в четырех деревнях региона в рамках республиканской программы «Сельсовет». Проект реализован в рамках госконтракта по заказу Министерства цифрового развития республики. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новые базовые станции заработали в деревнях Арляново Малопургинского района, Кулак-Кучес Шарканского района, Иж-Забегалово и Чекерово Якшур-Бодьинского района. Объекты связи используют несколько частотных диапазонов. Это позволяет увеличить радиус уверенного сигнала сети и предоставить жителям высокую скорость передачи данных до 60 Мбит/с.

Востребованность мобильной связи и интернета подтверждается аналитикой «МегаФона». С первых дней запуска базовых станций жители активно пользуются услугами связи. Ежедневный объем трафика, который скачивают абоненты четырех поселений, уже сравним с просмотром почти 500 серий сериала. Больше всего времени в интернете жители проводят в выходные – в субботу и воскресенье показатели на 30-40% выше, чем в будни. Самым «разговорчивым» днем стал четверг, а продолжительность разговоров с начала ноября 2025 г. превысила 20 тыс. минут.

«Развитие инфраструктуры в небольших населенных пунктах – это совместная работа оператора и региональных властей. Такой подход еще в прошлом году позволил обеспечить качественную связь и скоростной интернет в шести деревнях. Жители еще четырех поселений получили возможность пользоваться онлайн-сервисами и общаться с близкими в этом году», – сказал директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

«Несмотря на действующие ограничения в Удмуртии продолжается строительство инфраструктуры связи. Для этих целей республика привлекает не только федеральные средства, но и собственные. Так, с момента запуска республиканского проекта «Сельсовет» на строительство базовых станций сотовой связи из бюджета региона было направлено 214,2 млн рублей, а число деревень и сел, обеспеченных сотовой голосовой связью и мобильным интернетом четвертого поколения, составило 88», – сказал исполняющий обязанности министра цифрового развития Удмуртской Республики Александр Олюнин.