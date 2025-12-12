CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Axoft стал дистрибутором «Пруфтек ИТ»

Axoft, центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий, и компания «Пруфтек ИТ», российский разработчик сложных ИТ-решений с экспертизой в области искусственного интеллекта, машинного обучения и аналитики больших данных, заключили дистрибуторский договор. Партнеры Axoft и их заказчики получат доступ к AIOps-платформе Artimate, которая решает задачу интеллектуального мониторинга сложной ИТ-инфраструктуры с помощью технологий машинного обучения. Об этом CNews сообщили представители «Пруфтек ИТ».

В условиях, когда корпоративные системы генерируют десятки тысяч событий ежедневно, решение автоматически фильтрует информационный шум, выявляет аномалии, коррелирует инциденты из разных источников и определяет их первопричины до того, как они повлияют на бизнес-процессы. Платформа интегрируется с ведущими системами мониторинга, внесена в Единый реестр российского ПО и реестр ИИ-решений Минпромторга.

«Сотрудничество с Axoft — логичный шаг для масштабирования Artimate на российском рынке. У дистрибутора сильная партнерская сеть в регионах и понимание специфики корпоративных проектов. Наша задача — сделать технологии проактивного ИТ-мониторинга на базе машинного обучения доступными для широкого круга заказчиков, и партнерство с Axoft позволяет это реализовать», — сказал директор по работе с партнерами Artimate Артем Парфенов.

«"Пруфтек ИТ" — надежный и профессиональный партнер, чьи экспертиза в области информационных технологий и клиентоориентированный подход зарекомендовали себя на рынке. Уверен, наше сотрудничество будет способствовать наращиванию успешно реализованных проектов и укреплению цифровой трансформации партнеров и их заказчиков», – сказал Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений компании Axoft.

