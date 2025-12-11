CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Технологии распознавания Smart Engines совместимы с «Ред ОС М»

Компании Smart Engines и «Ред Софт» успешно завершили испытания, подтвердившие бесперебойную работу систем распознавания документов под управлением российской мобильной операционной системы «Ред ОС М». Проведенные тестирования продемонстрировали, что OCR-технологии компании Smart Engines обеспечивают высокую точность и скорость распознавания на современных отечественных мобильных устройствах с этой операционной системой.

«Совместимость решений Smart Engines с «Ред ОС М» имеет особое значение для государственных и корпоративных заказчиков, которые сегодня уделяют повышенное внимание вопросам импортонезависимости, информационной безопасности и устойчивости цифровой инфраструктуры. Использование полностью российских технологий – как операционной системы, так и алгоритмов компьютерного зрения – позволяет разворачивать критически важные сервисы распознавания документов, текстов и других объектов в полностью контролируемой среде», – сказал генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.

«Ред ОС М» – российская мобильная операционная система, разработанная компанией «Ред Софт». Внесена в реестр отечественного ПО, что подтверждает соответствие стандартам Минцифры России и возможность использования госорганами и компаниями с госучастием. «Ред ОС М» поддерживает работу отечественных СКЗИ и не содержит сервисов Google. Доступ к приложениям обеспечен через предустановленный RuStore. «Ред ОС М» позволяет сочетать в одном устройстве 2 режима работы: мобильный и настольный. В мобильном режиме пользователи получают привычный интерфейс и высокую производительность за счет запуска приложений Android без эмуляции. В настольном режиме устройство позволяет подключить мышь, клавиатуру и дисплей (при помощи кабеля или по беспроводному протоколу Wireless Display), а также пользоваться Linux-приложениями.

На устройствах под управлением «Ред ОС М» функционируют все флагманские программные решения Smart Engines – Smart ID Engine 2.0, Smart Code Engine, Smart Document Engine, Smart Text Engine. Smart ID Engine 2.0 позволяет распознавать печатные и рукописные данные из паспортов и других удостоверений личности РФ, стран СНГ и других государств мира, а также проверять подлинность документов по 600 параметрам. Smart Code Engine считывает QR-коды, номера банковских карт, телефонов, показания счетчиков ЖКУ, а также регистрационные или госномера автомобилей и грузовых контейнеров. Smart Document Engine извлекает данные из бухгалтерских, юридических, страховых документов, анкет и неструктурированных форм и поддерживает настройку новых шаблонов. Smart Text Engine распознает любые текстовые документы, включая рукописные, на более чем 100 языках.

Все продукты Smart Engines произведены в России, не содержат иностранных компонентов, внесены в реестр российского ПО и относятся к сфере искусственного интеллекта.

