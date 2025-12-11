CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Расширение возможностей биржи смен и поиск подработок на карте – новый релиз платформы Goodt WFM

Компания Goodt (входит в ИТ-холдинг Lansoft) представила обновленную версию своей WFM-системы, комплексного продукта для автоматизации управления линейным персоналом. Интеллектуальное решение помогает компаниям правильно планировать ресурсы, избегать простоев и переработок и повышать операционную эффективность за счет автоматизации HR-процессов. Об этом CNews сообщили представители Lansoft.

Ключевое нововведение Goodt WFM – создание универсального и гибкого механизма правил биржи смен. Биржа смен – это внутренний ресурс, где публикуются незакрытые или срочные заявки на смены: HR-менеджеры здесь могут быстро найти работников с нужными компетенциями, а сотрудники – выбрать себе подработку. Благодаря этому дефицит персонала оперативно закрывается собственными ресурсами, без аутстаффинга.

Точность выдачи и настройки поиска в рамках биржи крайне важны, потому что релевантность результатов напрямую влияет на скорость закрытия позиций и таким образом минимизирует экономические потери для работодателя. Разработанный Goodt алгоритм позволяет легко управлять правилами и формировать без доработок любое уникальное сочетание требований для поиска исполнителя на заявку. После обновления системы HR-специалист может при составлении запроса запрограммировать интересующие параметры: должности, подразделения, доступность, уровень текущей загруженности, график работы и ряд других фильтров. Система разрешает задавать также собственные произвольные признаки. В итоге в несколько кликов формируется список штатных сотрудников, способных выйти на конкретную работу в определенную локацию.

Для оптимизации работы кадровых служб в новой версии Goodt WFM расширены возможности справочника атрибутов сотрудников: теперь у любого признака можно указать период действия, например, у медицинской книжки, сертификатов, допусков и пр., а система заранее напомнит об окончании срока. Это поможет контролировать актуальность данных и своевременно предотвращать нештатные ситуации, вызванные отсутствием необходимых разрешений или прекращением их действия. Справочник открытый, поэтому пользователи смогут самостоятельно добавлять те атрибуты, которые им необходимы.

Также специалисты Goodt добавили в продукт опцию загрузки данных о внешних сотрудниках через API или вручную, файлом. Ранее расчет численности временного персонала осуществлялся исключительно внутри системы WFM. Теперь можно импортировать данные и из сторонних систем. Для компаний, которые много работают с аутсорсингом и аутстаффингом, это существенно упрощает администрирование, снижает трудозатраты и обеспечивает работу со всеми типами сотрудников внутри единого интерфейса.

WFM-система должна быть удобна не только для работодателя, но и для персонала. Обновленное решение Goodt в мобильной версии позволяет сотруднику сразу на карте увидеть, в какой локации есть свободные смены и выбрать подходящую. Благодаря наглядному отображению местоположения работники заранее могут оценить, насколько им будет комфортно добираться, и принять более обоснованное решение при выборе смен. Это существенно снижает количество невыходов в последний момент, увеличивает качество откликов и усиливает лояльность. Указанная функциональность реализована в рамках мобильной версии продукта, потому что именно ей пользуется линейный персонал.

Алексей Колганов, директор направления WFM компании Goodt: «Сейчас мы предлагаем заказчикам эффективный инструмент для управления персоналом, который гарантирует до 80% экономии трудозатрат на расстановку персонала и планирование смен. Новые функции повышают гибкость планирования, усиливают прозрачность найма и контроля сотрудников благодаря тому, что HR может управлять процессом в единой системе. Добавленные опции делают работу в системе более удобной и простой для специалистов, экономят время на простых задачах. Goodt WFM максимально учитывает потребности компаний с территориально-распределенной структурой и высоким уровнем ИТ‑интеграции. Благодаря открытому API и гибкой настройке параметров, наш продукт минимизирует ручной труд и снижает количество ошибок».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

Разработчика криптовалют, создавших кризис на рынке, хотят посадить на 12 лет

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ открыли прием заявок на премию Data Fusion Awards

В России запустили серийное производство аккумуляторов, 80% которых сейчас импортируется

Вышла Postgres Pro Enterprise 17.6 со значимыми улучшениями для «1С»

Конференция CNews Business Process Management 2026 состоится 10 февраля

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще