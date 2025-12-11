CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС усилила сеть LTE в новом микрорайоне Обдорский в Салехарде

МТС сообщает о расширении покрытия мобильной сети в городе Салехарде. Благодаря обновлению телеком-инфраструктуры и запуску новых базовых станций, улучшилась емкость сети, а скорость мобильного интернета выросла до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС ввели в эксплуатацию базовые станции на территории нового микрорайона Обдорский в столице Ямала, строительство которого ведется в рамках программы расселения северян из аварийного жилья. Улучшение качества связи охватило не только жилые девятиэтажные дома и придомовые территории, но и новую школу, детский сад, торговый центр. Расширение покрытия обеспечило новоселов комфортным подключением к мобильному интернету, быстрой загрузкой приложений, стабильным потоком видеоконтента и высокой скоростью передачи данных даже в часы пиковых нагрузок. При этом сеть построена с большим запасом прочности, учетом развития инфраструктурных объектов и ростом числа новых жильцов.

Также улучшение качество связи отметят жители ДНТ «Север» в частном секторе города, где с появлением мобильной базовой станции теперь можно с комфортом пользоваться «Госуслугами», онлайн-банком, маркетплейсами, работать и учиться онлайн.

«Мы продолжаем усиливать сеть LTE и добавлять мощности нашей инфраструктуре на Ямале. Особое внимание уделяем новым микрорайонам, где растет потребление мобильного интернета и есть запрос на высокие скорости. Таким является современный микрорайон Обдорский в Салехарде, где строятся еще 29 домов, а также социальные образовательные учреждения для детей. Цифровой комфорт делает такие микрорайоны еще более привлекательными и комфортными для жизни. Кроме того, благодаря специальным устройствам, которые работают от интернета, можно обеспечить безопасность квартир и их новоселов», — сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вышла Postgres Pro Enterprise 17.6 со значимыми улучшениями для «1С»

Разработчика криптовалют, создавших кризис на рынке, хотят посадить на 12 лет

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ открыли прием заявок на премию Data Fusion Awards

В России запустили серийное производство аккумуляторов, 80% которых сейчас импортируется

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой

Конференция CNews Business Process Management 2026 состоится 10 февраля

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще