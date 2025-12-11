МТС оживила героев коми-пермяцких сказок

МТС создала сборник этнокомиксов с дополненной реальностью «Ожившие легенды Прикамья» по сюжетам авторских коми-пермяцких сказок. AR-технологии, встроенные в проект, помогут в изучении национального языка и оживят персонажей произведений. Проект создан при экспертной поддержке пермского дома народного творчества «Губерния» и приурочен к 100-летию Коми-Пермяцкого округа. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В сборник, созданный МТС, вошли этнокомиксы по сюжетам 12 самобытных коми-пермяцких сказок, написанных Верой Мелехиной и Любавой Мининой, писательницами из Коми-Пермяцкого округа. Голосом русской аудиоверсии выступила лауреат Национальной премии имени Юрия Левитана в области речевого искусства Надежда Каменева. Чтобы каждая сказка звучала на родном коми-пермяцком языке, МТС разработала виртуальный разговорник с правильным произношением слов от автора произведений. Также МТС создала чат-бот, с помощью которого можно пообщаться с персонажами сказок, задать им вопросы и узнать историю каждого героя. Книга предназначена как для семейного чтения, так и для образовательных, культурных учреждений. В целях изучения языка, традиций и культуры коми-пермяков юными жителями Прикамья МТС передаст экземпляры книг в библиотеки и образовательные учреждения Пермского края.

Партнером проекта выступила российская социальная сеть Looky, разработавшая специально для комикса «Ожившие легенды Прикамья» нейроаватары. Встроенная в одноименное приложение нейросеть позволит увидеть себя в образе героя коми-пермяцких сказок. Для этого необходимо загрузить портретную фотографию в раздел «Нейроаватары» и создать свой виртуальный прототип.

«Сохранение и популяризация коми-пермяцкого языка являются важной частью работы с культурным наследием Пермского края, особенно в год 100-летия Коми-Пермяцкого округа. Наша общая задача — сделать так, чтобы язык звучал не только в музеях, но и в повседневной жизни, чтобы дети изучали его с таким же интересом, как современные технологии. Самый простой и в то же время глубокий путь к языку и традициям, проверенный поколениями, — это, конечно же, сказка. МТС с помощью AR-технологий и «Сказочного чат-бота» «оживила» коми-пермяцкие и представила их героев в новом, современном виде. Уверена, что такой увлекательный формат поможет юным жителям Пермского края, их родителям и всем, кто интересуется культурой народов Прикамья, по-новому взглянуть на богатое наследие коми-пермяков, услышать красоту языка и сохранить эти знания для будущих поколений. Кроме печатной версии книга также появится в цифровом и аудиоформате на сервисе КИОН Строки от МТС», — сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

«Проект «Ожившие легенды Прикамья» стал примером того, как культурная традиция может раскрыться по-новому, когда к ней подходят с творческой смелостью и используют современные технологии. В год 100-летия Коми-Пермяцкого округа особенно важно находить язык, который будет понятен юному поколению, — язык, в котором рядом существуют и глубокие смыслы, и цифровые форматы. Такой формат не просто оживляет фольклор, но и доказывает: национальная культура может быть современной и находить отклик у самых разных аудиторий», — сказала генеральный директор Пермского дома народного творчества «Губерния» Татьяна Санникова.

Презентация проекта «Ожившие легенды Прикамья» с дополненной реальностью от МТС состоялась в рамках выставки «Кто МЫ», посвященной культурному коду коми-пермяков. Гости выставки могли познакомиться с книгой на интерактивном стенде, размещенном в Центральном выставочном зале Перми. В печатном виде книги можно будет найти в библиотеках Перми, Березников, Соликамска, Чайковского, Кунгура, Лысьвы, Краснокамска, Чусового, Чернушки, Кудымкара и других населенных пунктов Коми-Пермяцкого округа.