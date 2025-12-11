«МегаФон» прокачал связь в самых сказочных и таинственных локациях Нижегородской области

Скорость мобильного интернета в 70 локациях региона, в том числе значительно удаленных от областного центра, теперь может достигать 100 Мбит⁄с. Это стало возможным после расширения емкости сети, обновления оборудования и запуска новых телеком-объектов. Благодаря проведенным работам улучшение качества связи могут заметить более миллиона человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новая базовая станция заработала в селе Городище городского округа Бор, где насчитывается около 350 местных жителей. Этот населенный пункт вызывает повышенный интерес у историков и любителей старины после того, как на южной окраине села ученые обнаружили остатки старинной русской крепости, которая по некоторым данным могла стать прообразом легенды о граде Китеже.

Новые цифровые возможности появились также у жителей села Валки Лысковского района и поселка Керженец в Семеновском городском округе — это суровое место на севере области считается центром заволжского старообрядчества. После модернизации телеком-инфраструктуры туристам и любителям истории стало комфортнее делиться с друзьями фотографиями мест, описанных еще в романе Мельникова-Печерского «В лесах».

Мобильный сигнал стал надежнее и в селе Иванцево Лукояновского района. Одно из старейших поселений южной части области относится к последней трети XVI столетия. Но местные краеведы считают, что найденные при раскопках артефакты относятся к более раннему периоду. Подключение низко и высокочастотного диапазонов решило сразу несколько задач для местных абонентов оператора: обеспечено стабильное покрытие даже в помещениях с толстыми стенами, а сеть легко теперь справляется с нагрузкой даже в часы пик.

Специалисты «МегаФона» также запустили новые телеком-объекты в деревне Щепачиха Павловского района, где снимали несколько эпизодов фильма «Утомленные солнцем 2».

«В предстоящие праздники многие нижегородцы планируют путешествия по своей малой родине, в гости к родственникам или на экскурсии – в этой ситуации наличие сети на проселочных дорогах гарантирует бесперебойную работу навигатора и дает возможность связаться с экстренными службами. Мы сделали все от нас зависящее, чтобы для горожан эти поездки были максимально приятными, а жители отдаленных сел в новогодние каникулы могли смотреть любимые фильмы и программы онлайн в любом месте, — сказал директор «МегаФона» в Нижегородской области Алексей Михайлов. — Только за последний месяц мы построили и модернизировали почти 70 телеком-объектов, а это значит, что в десятках локациях региона связь стала надежней, а мобильный интернет еще быстрее».