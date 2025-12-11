CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника Розница
|

Lunnen начал выпускать мониторы

Бренд Lunnen выпустил свою первую линейку мониторов Ground. В нее вошли две модели диагональю 24’’ и 27’’ с жидкокристаллической IPS-матрицей, которая обеспечивает точную цветопередачу. Разрешение 2560×1440 (QHD) создает чёткое и детализированное изображение. Устройства представлены в черном цвете и подойдут как для длительной работы с текстом, так и для задач в дизайне. Мониторы можно подключать к ноутбукам с помощью USB Type-C с поддержкой Power Delivery 65 Вт — для одновременной трансляции изображения и зарядки ноутбуков. Об этом CNews сообщили представители Lunnen.

Яркость 450 нит — показатель на 60% выше среднего для офисных моделей — обеспечивает хорошую читаемость изображения даже при ярком освещении. Технологии Low Blue Light и антибликовое покрытие в сочетании с частотой обновления 100 Гц снижают нагрузку на глаза даже при длительных рабочих сессиях.

Удобная система настройки, разработанная командой бренда Lunnen, позволяет быстро адаптировать мониторы под индивидуальные задачи. На задней панели расположен джойстик для управления параметрами изображения, громкостью, яркостью и выбором источника сигнала. Наклон, высота и поворот экрана регулируются, а для экономии пространства устройство можно повесить на кронштейн с помощью креплений VESA.

01_700.jpg

Lunnen начал выпускать мониторы

Для подключения в комплекте предусмотрены порты HDMI 2.0, DP 1.4, два USB-А 3.0 и USB Type-C. Купить Lunnen Ground можно на «Яндекс Маркете». Стоимость мониторов с диагональю 24'' дюймов без персональных скидок составляет от 15,9 тыс. руб., а с диагональю 27'' — от 17,9 тыс. руб.


Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Корпоративная связь без рисков: почему компании переходят на CoWork

Разработчика криптовалют, создавших кризис на рынке, хотят посадить на 12 лет

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы

В России запустили серийное производство аккумуляторов, 80% которых сейчас импортируется

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

Конференция CNews Business Process Management 2026 состоится 10 февраля

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще