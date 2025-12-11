CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Кадры Цифровизация Электроника
|

Искандер Бариев, бывший директор Университета Иннополис, присоединился к команде топ-менеджеров АО «Корпорация Роботов»

АО «Корпорация Роботов» сообщает, что Искандер Бариев присоединился к команде топ-менеджеров робототехнического холдинга. С 11 декабря 2025 г. Искандер Бариев приступил к обязанностям члена правления, заместителя генерального директора по развитию бизнеса в АО «Корпорация Роботов». Об этом CNews сообщили представители «Корпорации Роботов».

В новой должности Искандер Бариев будет курировать блок коммерческого развития, отвечая за направления продаж, маркетинга, GR (связи с государством) и международного бизнеса. В его задачи войдут реализация стратегии развития компании, расширение присутствия на глобальных рынках и укрепление партнерских отношений.

Искандер Бариев обладает значительным опытом — ранее он занимал позицию директора Университета Иннополис, где под его руководством вуз укрепил позиции как один из ключевых центров компетенций в ИT и робототехнике. Его профессиональный опыт включает реализацию крупных стратегических проектов, включая развитие Передовой инженерной школы.

«Выход Искандера Бариева — это серьезное усиление для нашей команды. Он глубоко погружен в отрасль робототехники и знаком со всеми ключевыми игроками рынка, что немаловажно для новых проектов и партнерств. Мы ценим его профессиональные компетенции, личные качества и уверены, что экспертиза Искандера будет полезна для достижения стратегических целей компании», – сказал генеральный директор АО «Корпорация Роботов», вице-президент по стратегическому развитию ГК «Элемент» Александр Алексеев.

«Для меня честь стать частью команды ведущего робототехнического холдинга страны. Я вижу значительный потенциал АО «Корпорация Роботов» для роста и нацелен на то, чтобы внести вклад в развитие компании, укрепление ее лидерства в России и успешный выход на международный рынок», – сказал Искандер Бариев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вышла Postgres Pro Enterprise 17.6 со значимыми улучшениями для «1С»

Разработчика криптовалют, создавших кризис на рынке, хотят посадить на 12 лет

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

В России запустили серийное производство аккумуляторов, 80% которых сейчас импортируется

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ открыли прием заявок на премию Data Fusion Awards

Конференция CNews Business Process Management 2026 состоится 10 февраля

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще