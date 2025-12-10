«Нетрика Медицина» представляет ИИ-ассистента для записи на прием к врачу

Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») запускает ИИ-ассистента, упрощающего запись на прием к врачу. Сервис использует технологии обработки естественного языка (NLP), что позволяет пациентам формулировать запросы так, как если бы они общались с живым оператором. ИИ-ассистент интегрируется в платформу «N3.Здравоохранение» и предоставляет пользователям актуальную информацию о доступных талонах. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика Медицина».

Ключевой особенностью ассистента является его способность понимать контекстные запросы без жестких шаблонов. ИИ-модель корректно интерпретирует их, обращается к базе знаний, самостоятельно определяет, что требуется взаимодействие с сервисом записи и отправляет запрос в него, а затем отображает доступные талоны. Также ассистент генерирует прямую ссылку на портал записи на прием к врачу, где пользователю необходимо подтвердить свои данные для бронирования талона.

ИИ-ассистент доступен через стандартное окно чата платформы «N3.Здравоохранение», а его API позволяет интегрировать сервис в различные системы, включая порталы самозаписи, медицинские информационные системы и Telegram-ботов.

«Сегодня пациенты ожидают от цифровых медицинских сервисов той же простоты и удобства, к которым они привыкли в других сферах жизни — от онлайн-банкинга до доставки еды. Наш ИИ-ассистент — это не просто автоматизация рутинных запросов, а принципиально новый уровень сервиса. Он не только экономит время пациента, избавляя от необходимости вручную искать свободные талоны, но и снижает нагрузку на call-центры медучреждений. Внедрение подобных технологий соответствует глобальному тренду на персонализацию медицины и отвечает растущему спросу на ″бесшовные″ цифровые сервисы в здравоохранении», — сказал Алексей Кашпанов, заместитель руководителя отдела развития и продаж компании «Нетрика Медицина».