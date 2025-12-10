CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

ГК «Точно» сделала процесс заселения проще и удобнее с «Базис Недвижимость»

Компания «Базис Недвижимость» автоматизировала передачу ключей для ГК «Точно», превратив многочасовую процедуру в быстрый и понятный цифровой процесс. Об этом CNews сообщили представители «Базис Недвижимость».

Девелопер запустил пилотный проект в сотрудничестве с «Базис Недвижимость», чтобы упростить процесс получения ключей. Результаты оказались многообещающими: новый подход улучшил ситуацию, сделав переход к заселению более комфортным и беззаботным для всех участников.

Результаты внедрения

Уже передано более пяти домов в комплексе с помощью нового сервиса. Документы подгружаются автоматически: доверенности, акты, памятки — все в одном окне;

Благодаря личному кабинету покупателя клиенты видят документы заранее и могут спокойно подготовить все нужное; Сотрудники экономят часы рутинной работы и меньше зависят от человеческого фактора.

Количество ошибок и задержек снизилось на 43% — выдача ключей стала предсказуемой и организованной. Команда отметила: сервис действительно облегчает работу, а покупатели — что процесс стал понятнее и комфортнее.

«Группа компаний «Точно» тщательно подходит к выбору подрядчиков, с которыми планирует сотрудничать в перспективе. Одним из таких решений в сфере ИT стало внедрение сервиса «Базис Ключи». Данный продукт стал для нас пилотным на базе жилого комплекса «Родные Просторы». В рамках «Базис Недвижимость» уже передано более пяти домов в комплексе. Все участники процесса отмечают его преимущества — это действительно удобно и эффективно», – отметила Виктория Ровнягина, руководитель группы заселения ГК «Точно».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

Финансовая разведка России получит доступ к данным обо всех денежных переводах через СБП и QR-коды

Антон Фролов, Content AI: ИИ-ассистенты в работе с документами стали реальностью для юристов, инженеров и закупщиков

Россия победила санкции. Теперь можно платить на кассе с Android-смартфонов, даже очень дешевых. Интернет не нужен, NFC тоже не понадобится

CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен

ИИ-пузырь скоро лопнет из-за резкого снижения инвестиций автопроизводителей

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще