ГК «Точно» сделала процесс заселения проще и удобнее с «Базис Недвижимость»

Компания «Базис Недвижимость» автоматизировала передачу ключей для ГК «Точно», превратив многочасовую процедуру в быстрый и понятный цифровой процесс. Об этом CNews сообщили представители «Базис Недвижимость».

Девелопер запустил пилотный проект в сотрудничестве с «Базис Недвижимость», чтобы упростить процесс получения ключей. Результаты оказались многообещающими: новый подход улучшил ситуацию, сделав переход к заселению более комфортным и беззаботным для всех участников.

Результаты внедрения

Уже передано более пяти домов в комплексе с помощью нового сервиса. Документы подгружаются автоматически: доверенности, акты, памятки — все в одном окне;

Благодаря личному кабинету покупателя клиенты видят документы заранее и могут спокойно подготовить все нужное; Сотрудники экономят часы рутинной работы и меньше зависят от человеческого фактора.

Количество ошибок и задержек снизилось на 43% — выдача ключей стала предсказуемой и организованной. Команда отметила: сервис действительно облегчает работу, а покупатели — что процесс стал понятнее и комфортнее.

«Группа компаний «Точно» тщательно подходит к выбору подрядчиков, с которыми планирует сотрудничать в перспективе. Одним из таких решений в сфере ИT стало внедрение сервиса «Базис Ключи». Данный продукт стал для нас пилотным на базе жилого комплекса «Родные Просторы». В рамках «Базис Недвижимость» уже передано более пяти домов в комплексе. Все участники процесса отмечают его преимущества — это действительно удобно и эффективно», – отметила Виктория Ровнягина, руководитель группы заселения ГК «Точно».