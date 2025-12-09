В почтовой системе Mailion 2.3 появился новый веб-клиент и инструменты администрирования

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, представила обновление корпоративной почтовой системы Mailion. Ключевое изменение в версии 2.3 – запуск нового веб-клиента как основного интерфейса. Релиз 2.3 также предоставляет администраторам возможность гибкого управления почтовой системой, обеспечивает сохранность и укрепляет безопасность данных.

Веб-клиент был полностью переработан для максимального удобства пользователя – навигация стала проще, а сценарии работы с письмами, календарями и контактами были оптимизированы.

Новый интерфейс динамически подстраивается под размер экрана для комфортной работы на любом мониторе. Просмотр писем теперь еще удобнее, благодаря более компактным сниппетам и улучшенной эргономике интерфейса. Работать с большими переписками стало проще – скройте ненужные части истории или разверните, чтобы понять контекст. Теперь система автоматически подсвечивает папки с непрочитанными письмами – больше не нужно проверять все подпапки вручную. С быстрыми фильтрами «Непрочитанные» и «С флагом» вы в один клик найдете все, что нужно. Цветовые схемы значков и фавиконов уникальны для всех разделов продукта. Навигация среди вкладок и внутри системы стала удобнее.

Была полностью переработана календарная сетка – она стала более производительной и информативной. Новый композер (окно) создания событий открывается из разных компонентов системы – например, находите контакт в адресной книге и сразу же назначаете ему встречу. Создавать повторяющиеся события теперь гораздо удобнее с преднастройками «по будням» и «по выходным». Ваш календарь теперь учитывает реальную жизнь. Бронируйте «буферное время» до и после встреч для дороги, подготовки или просто чтобы перевести дыхание.

Вместе с обновлением клиента запущена полностью переработанная административная панель для прозрачного аудита изменений и оперативного управления политиками, пользователями, группами, ресурсами и интеграциями. Интерфейс панели теперь адаптируется под выданные роли администратора. Также для эффективной работы добавлены массовые действия, гибкая фильтрация и сортировка, экспорт отчётов и настройка отображения столбцов.

В Mailion 2.3 подтверждена совместимость с продуктом «Кибер Бэкап 18.0» компании «Киберпротект». Это обеспечивает надежное резервное копирование и восстановление, включая гранулярное, почтовых и календарных данных.

Добавлена новая возможность – при каждом сохранении черновика Mailion отправляет копию письма на проверку в DLP-систему. Этот процесс происходит незаметно для пользователя, работа остается быстрой, а защита от возможных утечек срабатывает до отправки.

Процесс миграции календарных данных из сторонних систем в Mailion стал в среднем в 20 раз быстрее, с большим количеством ядер и оперативной памяти скорость может вырасти до 50 раз.

Расширенные возможности для правил обработки писем. Появился новый раздел для управления серверными правилами обработки почты. Комбинируйте условия, задавайте действия и исключения под свои потребности.

«Mailion 2.3 стал удобнее, надёжнее и безопаснее. Мы переработали интерфейс так, чтобы с ним было легко разобраться любому сотруднику с самого первого дня работы в Mailion. Администраторы получили более прозрачный и удобный контроль над системой, а защита данных на этапе проверки черновиков дополняет сценарии информационной безопасности», – сказал руководитель продукта «МойОфис Mailion» Сергей Степанюк.