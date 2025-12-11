Разработчика криптовалют, создавших кризис на рынке, хотят посадить на 12 лет

В США судят создателя двух рухнувших в 2022 г. криптовалют, принесших многомиллиардные убытки своим инвесторам. Подсудимый обманывал их, уверяя, что «волшебный» алгоритм не даст его токенам упасть.



Мошенничество с криптовалютами

Федеральном суд Нью-Йорка рассматривает дело обвиняемого в мошенничестве южнокорейского предпринимателя До Квона (Do Kwon), разработчика криптовалют TerraUSD и Luna, которые рухнули в 2022 г., пишет Reuters.

Квону предъявлены обвинения по девяти пунктам, касающимся мошенничества с ценными бумагами, мошенничества с использованием электронных средств связи, мошенничества с товарами и сговора с целью отмывания денег.

Обвинение требует приговорить его к тюремному заключению сроком не менее 12 лет. Прокуратура утверждает, что обвал криптовалюты Terra причинил многомиллиардные убытки и спровоцировал целую череду кризисов на криптовалютном рынке.

Ложные обещания инвесторам

Инвесторы в результате обвала TerraUSD и Luna, по данным издания, потеряли $40 млрд в 2022 г. Соучредитель сингапурской компании Terraform Labs 34-летний Квон уже признал себя виновным в том, что вводил их в заблуждение относительно монеты, которая должна была сохранять стабильную цену в периоды волатильности криптовалютного рынка.

Канчанара на Unsplash За махинации на рынке криптовалют южнокорейский бизнесмен может сеть на 12 лет

В мае 2021 г., когда курс TerraUSD упал ниже отметки в $1, Квон заявил инвесторам, что компьютерный алгоритм, известный как «Протокол Terra», восстановил стоимость монеты. На самом же деле, как выяснило следствие, Квон договорился с некой фирмой о тайной покупке токенов на миллионы долларов для искусственного поддержания их цены.

В 2024 г. его компания Terraform и Комиссиея по ценным бумагам и биржам США пришли к соглашению в рамках урегулирования претензии на сумму $4,55 млрд, согласно которому на Квона был наложен штраф $80 млн и запрет заниматься криптовалютными транзакциями.

Адвокаты предпринимателя попросили приговорить его к сроку не более пяти лет, чтобы после его окончания он мог предстать перед судом в Южной Корее, где ему тоже выдвинуты обвинения.

Кризис криптовалютного рынка

На начало июня 2022 г. в мире существовало свыше 19 тыс. различных криптовалют наряду с известными всем Вitcoin и Ethereum. Среди этого множества есть и те, про которые слышали единицы криптоинвесторов, подавляющее большинство которых эксперты называли «мусором» (junk). Одним из знаков приближающегося сокращения и тотальной реорганизации рынка криптовалют в 2022 г. называли случившееся с криптовалютами Luna и TerraUSD.

В середине мая 2022 г. Luna моментально обесценилась до нуля после того, как стейблкоин TerraUSD потерял свою привязку к фиатному доллару США. До краха ее цена достигала $100. Многочисленные криптобиржи, включая гигантскую Binance, были вынуждены приостановить работу и с Luna, и с TerraUSD.

На саму Binance позже власти США тоже завели несколько исков. В ноябре 2023 г. биржа согласилась заплатить $4,3 млрд штрафа по делу об отмывании. Основатель криптобиржи Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) обещал уйти в отставку с поста генерального директора и выплатить штраф. Эксперты назвали сумму взыскания одной из самых больших в истории США. Впрочем, предполагаемое состояние Чжао в 2023 г. выросло намного больше — почти на $25 млрд.