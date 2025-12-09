«Сила» выпустила сервер «Амур СР2-9428»

Компания «Сила» представила сервер «Сила Амур СР2-9428». Это универсальная двухпроцессорная модель форм-фактора 2U, предназначенная для установки в стойку. Сервер разработан для создания мощных вычислительных инфраструктур с высокой плотностью размещения. Он может быть использован для таких задач как биллинг, виртуализация, обработка трафика, создание системы управления базами данных, а также в качестве GPU-сервера для математических сред моделирования и искусственного интеллекта.

Процессоры Intel Xeon 4 и 5 поколений, использованные в сервере «Сила Амур СР2-9428», обеспечивают высокий уровень производительности. Это дает возможность удовлетворить любые потребности в вычислительной мощности и предоставляет более широкий выбор конфигураций под конкретные задачи. Улучшенная система охлаждения обеспечивает эффективную защиту от перегрева при выполнении самых ресурсоемких задач и уверенность в надежности ИТ-инфраструктуры.

Кирилл Пляшкевич, руководитель направления «Серверные решения» компании «Сила», сказал: «Релиз нового поколения флагманских серверов серии «Амур» — это большой шаг для нас. Создавая «Сила Амур СР2-9428», мы проделали большую работу и учли опыт предыдущих поколений. В частности, нам удалось в новом сервере существенно улучшить систему охлаждения. В результате риск перегрева устранен без снижения производительности и без использования системы жидкостного охлаждения. Предыдущее поколение серии «Амур» отлично зарекомендовало себя на рынке. Уверены, что новый флагман будет еще более востребованным».

Сервер «Сила Амур СР2-9428» будет доступен для заказа в декабре 2025 г.