CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

«Сила» выпустила сервер «Амур СР2-9428»

Компания «Сила» представила сервер «Сила Амур СР2-9428». Это универсальная двухпроцессорная модель форм-фактора 2U, предназначенная для установки в стойку. Сервер разработан для создания мощных вычислительных инфраструктур с высокой плотностью размещения. Он может быть использован для таких задач как биллинг, виртуализация, обработка трафика, создание системы управления базами данных, а также в качестве GPU-сервера для математических сред моделирования и искусственного интеллекта.

Процессоры Intel Xeon 4 и 5 поколений, использованные в сервере «Сила Амур СР2-9428», обеспечивают высокий уровень производительности. Это дает возможность удовлетворить любые потребности в вычислительной мощности и предоставляет более широкий выбор конфигураций под конкретные задачи. Улучшенная система охлаждения обеспечивает эффективную защиту от перегрева при выполнении самых ресурсоемких задач и уверенность в надежности ИТ-инфраструктуры.

Кирилл Пляшкевич, руководитель направления «Серверные решения» компании «Сила», сказал: «Релиз нового поколения флагманских серверов серии «Амур» — это большой шаг для нас. Создавая «Сила Амур СР2-9428», мы проделали большую работу и учли опыт предыдущих поколений. В частности, нам удалось в новом сервере существенно улучшить систему охлаждения. В результате риск перегрева устранен без снижения производительности и без использования системы жидкостного охлаждения. Предыдущее поколение серии «Амур» отлично зарекомендовало себя на рынке. Уверены, что новый флагман будет еще более востребованным».

Сервер «Сила Амур СР2-9428» будет доступен для заказа в декабре 2025 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен

Финансовая разведка России получит доступ к данным обо всех денежных переводах через СБП и QR-коды

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

Россия победила санкции. Теперь можно платить на кассе с Android-смартфонов, даже очень дешевых. Интернет не нужен, NFC тоже не понадобится

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы

ИИ-пузырь скоро лопнет из-за резкого снижения инвестиций автопроизводителей

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще