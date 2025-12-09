Серверная операционная система SelectOS включена в реестр российского ПО

Selectel, российский независимый провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры в России, объявил о регистрации серверной операционной системы SelectOS в реестре российского программного обеспечения. Регистрационная запись Минцифры России подтверждает, что система является отечественной разработкой, что расширяет возможности по использованию продукта для российских заказчиков.

SelectOS — это серверная операционная система, разработанная командой Selectel. В состав решения входит широкий комплект серверного ПО, которое уже предварительно настроено и оптимизировано для работы: веб‑серверы, балансировщики нагрузки, серверы баз данных, а также встроенные системы резервного копирования. Продукт изначально разрабатывался под потребности рынка и призван снизить нагрузку на ИТ-специалистов за счет удобных инструментов управления, обеспечив при этом безопасность, контроль и оптимизацию затрат. Решение создано для эффективной серверной работы с фокусом на реальные задачи бизнеса: оно оптимизирует работу инфраструктуры, а не просто предлагает альтернативу зарубежным продуктам.

Разработка представлена на рынке более года, за это время решение было развернуто в более чем 4,5 тыс. клиентских инфраструктур, а количество полноценных установок системы ежемесячно растет на 30%. Включение SelectOS в реестр делает ее доступной для компаний, к которым предъявляются особые требования при закупке ПО, и дает возможность получать ряд льгот.

«Мы создаем решение, эффективно работающее с бизнес-задачами, а также имеющее собственную систему сборки и контроля версий, что крайне важно для безопасности пользователей. Это позволяет нам не только поставлять качественное ПО до конечного потребителя, но и постоянно работать над улучшением пользовательского опыта. Регистрация SelectOS в реестре российского ПО дополнительно подтверждает надежность и качество продукта, укрепляя доверие заказчиков и партнеров», — отметил Кирилл Дмитриев, менеджер продукта SelectOS.