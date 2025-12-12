CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«ТЭК СПб» переходит на российскую платформу виртуализации Basis Dynamix

Крупнейшее теплоэнергетическое предприятие Санкт-Петербурга «ТЭК СПб» выбрало российскую платформу виртуализации Basis Dynamix Standard для замены VMware, прекратившей поддержку в России. Для «Базиса» проект становится точкой входа в теплоэнергетический сектор — один из наиболее масштабных и капиталоемких сегментов отечественного промышленного рынка.

Реализация проекта

На старте платформа будет развернута на 16 серверах и системах хранения данных, расположенных в центрах обработки данных (ЦОД) «ТЭК СПб». Эти ЦОД входят в состав критически важной инфраструктуры, обеспечивающей надежное тепло- и энергоснабжение Санкт-Петербурга.

Проект реализуется в рамках импортозамещения ЦОД «ТЭК СПб». Аппаратная часть построена на базе российского оборудования Yadro, программное решение представлено платформой Basis Dynamix Standard. Продукт осуществляет централизованное управление гипервизорами и виртуальными ЦОД.

«ТЭК СПб» обеспечивает теплом и горячей водой около 16 тысяч жилых домов Санкт-Петербурга, в которых проживает примерно три миллиона человек. В составе предприятия — 256 котельных, 234 центральных тепловых пункта и почти 4 800 километров теплосетей. Среди потребителей — жилые дома, социальные учреждения, такие как больницы, школы и детские сады, а также промышленные объекты.

photogenica-phx18224751.webp

© welcomia / Фотобанк Фотодженика


«Реализация проекта в энергетическом секторе — это ответственность и вызов. Наше решение будет обеспечивать стабильную работу ИТ-инфраструктуры заказчика, отвечающей за подачу тепла и горячей воды жителям Санкт-Петербурга — одного из крупнейших городов России. Мы предоставляем платформу, соответствующую всем требованиям заказчика по надёжности, безопасности и масштабируемости», — отметил Давид Мартиросов, генеральный директор «Базиса».

«Выбор платформы был сделан по итогам детального анализа всех доступных отечественных решений с учетом множества критериев: качества продукта, подхода вендоров к безопасной разработке, наличия инженерной службы внедрения экспертного уровня и квалифицированных инженеров поддержки, а также перечня успешно реализованных проектов. В перспективе на Basis Dynamix планируется перевести до 3 тысяч сотрудников. В настоящее время обсуждается внедрение платформ виртуализации серверов Basis Dynamix и виртуализации рабочих мест Basis Workplace в дочерней структуре — АО «Теплосеть Санкт-Петербург». До конца года также планируется развертывание VDI в головной структуре «ТЭК СПб»», — сообщил Илья Комаров, директор по цифровой трансформации ГУП «ТЭК СПб».

