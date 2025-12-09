CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Компания «СофтБаланс» автоматизировала работу складского комплекса АО «Нева Металл Посуда» с помощью «1С: WMS»

Компания «СофтБаланс» автоматизировала работу складского комплекса АО «Нева Металл Посуда» с помощью «1С: WMS». Об этом CNews сообщили представители «СофтБаланс».

АО «Нева Металл Посуда» — один из производителей посуды из литого алюминия с антипригарным покрытием. Продукция компании широко представлена по всей территории России и более чем в 10 странах мира.

Складской комплекс АО «НМП» расположен в Санкт-Петербурге и состоит из двух отдельно стоящих складских помещений, общей площадью три тыс. кв. м. Количество активных номенклатурных позиций более трех тыс., количество ячеек хранения – 3,66 тыс. Основная часть продукции имеет серийные номера. Загруженность складских зон максимальна.

Появление нового складского помещения, расширение ассортимента и рост продаж, недостаток места для хранения собранных заказов перед отправкой клиентам — все это подтолкнуло руководство АО «НМП» к решению автоматизировать логистические процессы на базе WMS.

Для внедрения была выбрана система «1С: Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом», которая отвечает всем требованиям АО «НМП» к новому инструменту складского учета. В качестве подрядчика выступила компания «СофтБаланс».

Основные цели проекта — организация адресного хранения в помещениях складского комплекса, минимизация влияния человеческого фактора на складские процессы и сокращение времени адаптации новых сотрудников.

Нетиповые решения, выполненные специалистами ГК «СофтБаланс» в ходе проекта: палеты, поступающие с удаленного производства в Псковской области, имеют групповой серийный номер и принимаются доверительно — одним сканированием; разработан инструмент по интерактивному распределению спланированных к отбору товаров между палетами, позволяющий настроить порядок обхода и сборки на поддоны, согласно требованиям сетевых клиентов, без последующей перекомпоновки.

Внедрение «1С: Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом» редакция 5.1 позволило компании «Нева Металл Посуда» снизить влияние персонала на все складские операции - теперь не требуется запоминать положение продукции на складе, т.к. оперативная информация по выполняемой задаче выводится на экран ТСД. Также, сократилось время, затрачиваемое на подготовку новых сотрудников. За счет использования функции уплотнения зон, складские площади используются эффективнее.

Новая система была настроена, доработана и запущена без остановки работы склада. На всем складском комплексе организовано адресное хранение, что помогло ускорить сборку заказов, и уменьшить количество ошибок, а учет выполнения всех складских операций в системе, обеспечивает оперативный контроль занятости работников. Появилась возможность проводить инвентаризацию с использованием ТСД (выборочную или полную), не мешая выполнению других задач.

После ввода в эксплуатацию, АО «НМП» продолжает сотрудничать со специалистами ГК «СофтБаланс» и дальше совершенствовать систему управления складским комплексом.

