Больше четверти зумеров обращаются к ИИ за медицинской и психологической помощью

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, исследовала применение инструментов на основе искусственного интеллекта российскими офисными сотрудниками на работе и в свободное время. Респонденты возрастной категории 18-24 года решают с помощью ИИ больше нерабочих задач, чем остальные: например, 26% прибегает к ИИ для получения медицинских и психологических консультаций, столько же — для изучения иностранных языков. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

В исследовании «МТС Линк» приняли участие 1000 респондентов из городов России с населением более 500 тыс. человек.

71% всех участников опроса отметили, что используют ИИ-инструменты и сервисы для решения личных вопросов; 46% делают это несколько раз в неделю или чаще. При этом 29% вообще не обращаются к ИИ вне работы.

Основные цели применения ИИ в повседневной жизни — анализ данных и генерация текстов (в том числе заполнение форм и составление резюме): эти сценарии отметили 45% и 42% респондентов соответственно. 36% россиян используют ИИ для творчества и развлечения: создают музыку, видео, изображения и другой контент. Молодая аудитория 18–24 лет чаще, чем остальные, открывает для себя и другие возможности ИИ: 29% таких респондентов пользуются ИИ-расшифровкой и саммаризацией сообщений и звонков, больше четверти прибегает к нейросетям для получения медицинских и психологических консультаций, столько же — для изучения иностранных языков.

ИИ в рабочих процессах

ИИ на работе использует почти половина участников опроса (48%). При этом только одна пятая респондентов делает это по инициативе компании, остальные внедряют ИИ в рабочие процессы самостоятельно. Чаще всего с подачи руководства ИИ используют в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах (31%), по своему усмотрению — в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах (36%).

Больше половины респондентов, чьи работодатели внедряют ИИ-решения, рассказали, что в их компаниях ИИ применяется для подготовки текстов и заполнения документов. На втором месте — чат-боты и другая автоматизация коммуникаций с клиентами (36%), на третьем — решения для аналитики, в том числе CRM (34%). В московских компаниях популярностью пользуются ИИ-сервисы для автоматизации найма: этот сценарий отметили 36% респондентов из столицы.

Реже всего компании внедряют решения для оптимизации делового общения: только 22% респондентов используют с подачи работодателя сервисы для саммаризации или расшифровки встреч, а также составления сводки непрочитанных рабочих чатов.

Несмотря на почти повсеместное использование искусственного интеллекта, некоторые области его применения воспринимаются негативно. Наибольшую настороженность внушают роботизированные ответы в колл-центрах — это отметили 41% опрошенных. Молодое поколение больше других обеспокоено сгенерированным контентом в соцсетях и в рекламе (соответственно 36% и 25% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет).

«Широкое распространение ИИ открывает огромные возможности по автоматизации рутины на работе и в повседневной жизни. Однако возникает целый ряд новых этических вопросов. Стоит ли поручать роботу задачи техподдержки в колл-центре, если обычно туда звонят люди, испытывающие яркие негативные эмоции из-за неполадок в сервисе? Где грань между простым советом по здоровому образу жизни от ИИ и медицинской рекомендацией, ошибка в которой может привести к серьезным последствиям и изменить жизнь человека? Кроме того, мало кто задумывается о сохранности данных, когда делится личным с общедоступными чат-ботами; тем временем вся информация может использоваться для дообучения моделей и попасть в публичный доступ. Чтобы эффект от внедрения технологий был позитивным, важно популяризировать осознанное и безопасное применение ИИ как на рабочих местах, так и за их пределами», — отметил исполнительный директор «МТС Линк» Павел Потехин.