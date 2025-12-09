CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в банках
|

Банк «Центр-инвест» завершил подключение к платформе цифрового рубля с помощью ПО eKassir

Банк «Центр-инвест», участник пилота Банка России по операциям с реальными цифровыми рублями, завершил интеграцию с платформой цифрового рубля. Подключение выполнено на базе решения «Адаптер цифрового рубля», разработанного финтех-компанией eKassir. Об этом CNews сообщили представители eKassir.

Проект, запущенный в промышленную эксплуатацию в октябре 2025 г., включал комплекс программно-технических мероприятий по подключению к сервисам платформы и прохождению тестирования в соответствии с актуальными требованиями Банка России.

Для eKassir проект стал первым промышленным внедрением собственного готового «коробочного» решения для подключения к платформе цифрового рубля. Совместная работа «Центр-инвеста» и eKassir была направлена на обеспечение готовности Банка к проведению всех доступных операций с цифровым рублем.

В процессе реализации банк прошел полный цикл внедрения, включая прохождение тестовых испытаний взаимодействия и подключение к промышленному контуру платформы цифрового рубля, а наличие подробной документации и детализованного API позволило банку самостоятельно выполнить комплекс работ по внедрению и успешно интегрировать решение с внутренними системами банка.

«По результатам проведенных совместно с Банком России тестовых испытаний мы рекомендуем «Адаптер цифрового рубля» eKassir ко внедрению в других банках. Мы высоко ценим профессионализм сотрудников eKassir, задействованных в реализации и сопровождении проекта, и рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество», — сказал заместитель председателя правления банка «Центр-инвест» Евгений Алехин.

«Адаптер цифрового рубля» — готовое решение компании eKassir, предназначенное для подключения банковских систем к Платформе цифрового рубля Банка России. Продукт обеспечивает внедрение необходимой функциональности с минимальными затратами и оперативной поддержкой обновлений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вышла Postgres Pro Enterprise 17.6 со значимыми улучшениями для «1С»

Финансовая разведка России получит доступ к данным обо всех денежных переводах через СБП и QR-коды

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

Россия победила санкции. Теперь можно платить на кассе с Android-смартфонов, даже очень дешевых. Интернет не нужен, NFC тоже не понадобится

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

ИИ-пузырь скоро лопнет из-за резкого снижения инвестиций автопроизводителей

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще