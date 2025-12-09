Банк «Центр-инвест» завершил подключение к платформе цифрового рубля с помощью ПО eKassir

Банк «Центр-инвест», участник пилота Банка России по операциям с реальными цифровыми рублями, завершил интеграцию с платформой цифрового рубля. Подключение выполнено на базе решения «Адаптер цифрового рубля», разработанного финтех-компанией eKassir. Об этом CNews сообщили представители eKassir.

Проект, запущенный в промышленную эксплуатацию в октябре 2025 г., включал комплекс программно-технических мероприятий по подключению к сервисам платформы и прохождению тестирования в соответствии с актуальными требованиями Банка России.

Для eKassir проект стал первым промышленным внедрением собственного готового «коробочного» решения для подключения к платформе цифрового рубля. Совместная работа «Центр-инвеста» и eKassir была направлена на обеспечение готовности Банка к проведению всех доступных операций с цифровым рублем.

В процессе реализации банк прошел полный цикл внедрения, включая прохождение тестовых испытаний взаимодействия и подключение к промышленному контуру платформы цифрового рубля, а наличие подробной документации и детализованного API позволило банку самостоятельно выполнить комплекс работ по внедрению и успешно интегрировать решение с внутренними системами банка.

«По результатам проведенных совместно с Банком России тестовых испытаний мы рекомендуем «Адаптер цифрового рубля» eKassir ко внедрению в других банках. Мы высоко ценим профессионализм сотрудников eKassir, задействованных в реализации и сопровождении проекта, и рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество», — сказал заместитель председателя правления банка «Центр-инвест» Евгений Алехин.

«Адаптер цифрового рубля» — готовое решение компании eKassir, предназначенное для подключения банковских систем к Платформе цифрового рубля Банка России. Продукт обеспечивает внедрение необходимой функциональности с минимальными затратами и оперативной поддержкой обновлений.