«Авито Работа»: осенью 2025 г. спрос на сотрудников с навыками применения ИИ вырос на треть

Аналитики «Авито Работы» изучили, как изменился спрос работодателей на сотрудников с навыками применения ИИ осенью 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Всего в России количество таких вакансий увеличилось на 31%. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Больше всего спрос на специалистов с опытом применения ИИ вырос среди работников сельского, лесного и рыбного хозяйства — осенью 2025 г. число соответствующих вакансий увеличилось в 2,2 раза (+124%) за год. Средняя предлагаемая зарплата составила около 60 667 руб. в месяц. В сельском хозяйстве новые ИИ-решения, включая российские «умные» агророботы, позволяют автоматически оценивать качество урожая и контролировать состояние агрокультур, поэтому работодатели отрасли стали чаще указывать в объявлениях такие требования.

Чаще стали требовать навыки работы с ИИ у специалистов по документообороту (+76%). Средняя предлагаемая зарплата на таких позициях составила 74 382 руб. в месяц. Специалисты по документообороту используют ИИ для распознавания и сортировки документов и снижения ошибок — именно поэтому работодатели все чаще ищут сотрудников, умеющих работать с такими технологиями.

На треть (+33%) выросло количество таких вакансий для специалистов по продажам. Средняя предлагаемая зарплата составила около 93 500 руб. в месяц. ИИ и нейросети помогают создавать персонализированные предложения и могут взять на себя часть коммуникаций. Это снижает нагрузку на специалистов, помогая сосредоточиться на более сложных задачах. Стоит отметить, что доход таких специалистов во многом зависит от количества сделок, привлеченных клиентов, поэтому доход может отличаться от медианных значений.

В числе регионов, где спрос на сотрудников с навыками работы с ИИ и нейросетями рос особенно быстро, осенью 2025 г. оказались Воронежская область (+109%), Краснодарский край (+101%) и Свердловская область (+96%).

av1.jpg

Регионы России с наибольшим приростом числа вакансий, где требуются навыки применения ИИ, осень 2024/2025

«Во многих сферах умение оптимизировать работу с помощью ИИ и нейросетей стало конкурентным преимуществом. Соискатели это понимают и тоже все чаще указывают такой навык в своих резюме и активнее откликаются на вакансии с соответствующими требованиями. Так, осенью 2025 г в целом по России количество откликов на предложения о работе, где от сотрудников требуются навыки работы с ИИ и нейросетями, выросло на 68% за год», — отметил Дмитрий Королев, директор HR-Tech в «Авито».

Со стороны соискателей на вакансии с требуемым навыком применения ИИ активнее всего откликались специалисты продаж (+82%). Наибольший прирост числа откликов на подобные предложения эксперты зафиксировали также среди специалистов службы поддержки (+75%) и специалистов по документообороту (+68%).

