VisionLabs представила программно-аппаратный комплекс «ВЛ-БИО» для внедрения биометрических сервисов в соответствии с законодательством

ПАК «ВЛ-БИО» позволяет внедрять биометрические технологии в полном соответствии с требованиями 572-ФЗ. Это первое в России решение с подобным классом защиты, получившее одобрение ФСБ. Об этом CNews сообщили представители VisionLabs.

С его помощью можно безопасно подключаться к коммерческим биометрическим системам (КБС), Единой биометрической системе (ЕБС) и региональному сегменту ЕБС для идентификации и аутентификации по биометрии во всех сценариях. Среди них — проход в офисы, учебные заведения, на предприятия и стройки, учет рабочего времени, заселение в гостиницы, оформление SIM-карт, обслуживание без паспорта в банках и МФЦ, регистрация багажа и прохождение границ.

Новый продукт VisionLabs ориентирован в первую очередь на крупных корпоративных клиентов. До конца 2025 г. компания планирует поставить первые четыре ПАК для различных сценариев.

«В России одни из самых передовых технологий в сфере биометрии, и логично было бы ожидать, что терминалы доступа уже используются во всех крупных офисах, на промышленных предприятиях, в магазинах и других сферах. Однако это пока не так, в том числе потому, что на рынке нет коробочных продуктов. Готовые решения, полностью соответствующие законодательству, позволяют использовать биометрию, не погружаясь глубоко в нормативную базу, детали интеграции и сертификации. Кроме того, использование коробочного продукта снижает стоимость и сокращает сроки внедрения, поскольку не требуется масштабная кастомизация продукта. Когда рынок получает решение, которое гарантированно соответствует всем требованиям, технологии начинают развиваться быстрее. Мы считаем, что появление коробочных продуктов способно дать значительный импульс рынку биометрии в России, делая использование этой технологии безопасным, быстрым и удобным», — отметил Дмитрий Марков, генеральный директор VisionLabs.

В состав ПАК входят сертифицированные средства криптографической защиты информации (СКЗИ) и средства защиты информации (СрЗИ), а также оборудование и интеграционное ПО для подключения к биометрическим системам, различным системам контроля и управления доступом (СКУД) и оконечному оборудованию (биометрическому терминалу или камере).

