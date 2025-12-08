CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе Искусственный интеллект
|

«Цифровой регион» собрал уже 184 ИИ-решения

184 ИИ-решения из 37 регионов России опубликованы на портале «Цифровой регион». Все они прошли верификацию Центром развития искусственного интеллекта при Правительстве России. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В этом году подмосковный портал “Цифровой регион” стал всероссийской платформой для обмена лучшими ИИ-практиками. Теперь все субъекты России имеют на портале личный кабинет, что позволяет оперативно загружать разработки – так лучшие практики быстрее проходят проверку и становятся доступны всем. На портале уже опубликовано 184 ИИ-решения, из которых 25 – проекты Московской области», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

В число лидеров по количеству загруженных на портал и проверенных решений вошли: Московская, Новосибирская, Тюменская, Сахалинская и Челябинская области.

Среди отраслей‑лидеров по внедрению ИИ: здравоохранение (49 решений), государственное и муниципальное управление (47 решений) и безопасность (23 решения).

При этом основная часть опубликованных на портале практик базируется на технологии компьютерного зрения. В их числе такие ИИ-решения Московской области, как:

– Контроль за питанием в соцучреждениях: через приложение «Проверки Подмосковья» ИИ распознает блюда на фото и сравнивает их с меню, утвержденным Роспотребнадзором, если что-то не так – отправляет сигнал ответственным специалистам. «Умное» решение помогло сократить жалобы на питание в социальных учреждениях на 25%.

– Контроль несанкционированной уличной торговли: через 6,5 тыс. камер системы «Безопасный регион» ИИ следит за уличной торговлей, фиксирует нарушения и создает задание на их устранение. За время работы нейросеть выявила более 70,8 тыс. незаконных торговых точек.

На портале «Цифровой регион» можно не только изучить опубликованные решения, но и подать онлайн-заявку на их внедрение.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой

Экс-сотрудники ФСБ и СК могут сесть на 25 лет за попытку присвоения активов ИТ-дистрибьютора Merlion

CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен

Рынок услуг с использованием БПЛА в России в 2025 году превысил 26 миллиардов

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

Россия под атакой: Против граждан развернута новая схема мошенничества с фишинговыми ссылками на фото

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще