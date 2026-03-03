Началось настоящее восстание машин. Нейросети научились самостоятельно скупать дефицитную оперативную память для собственных нужд

Искусственный интеллект обучился самостоятельно закупать модули оперативной памяти для собственных нужд. Ранее этим занимались люди, теперь же необходимость в них отпала – боты прекрасно ориентируются на сайтах с комплектующими. Однако нейросети пока не научились вставлять планки памяти в сокеты – у них пока нет ни рук, ни манипуляторов.

Искусственный закупщик

Дистрибьюторы и ритейлеры компьютерных комплектующих столкнулись с новой напастью, связанной с искусственным интеллектом. Как пишет TechRadar, виртуальные боты, управляемые алгоритмами, научились сканировать сайты по продаже «железа» и скупать всю оперативную память для нужд ИИ.

Другими словами, нейросети научились снабжать самих себя необходимой аппаратурой и начали именно с оперативной памяти, которая и без того в дефиците по всему земному шару. А вызвали эту нехватку как раз нейросети, для которых всю память раньше скупали живые закупщики. Теперь круг замкнулся, и люди из него исключены.

ИИ нужно все больше оперативной памяти, и в потребительском сегменте ее остается все меньше, а остатки стремительно дорожают. Но это мало волнует автоматизированных перекупщиков – они «пылесосят» сайты техники и нацелены буквально на все виды оперативной памяти – от обычной пользовательской и геймерской до промышленных модулей памяти.

Эффективнее любого человека

Боты-закупщики надежно доказали свою способность работать в разы быстрее своих живых «коллег». Они обращаются к страницам интернет-магазинов в шесть раз чаще людей и устраивают масштабный сбор информации.

Valentine Tanasovich / Pexels Ситуация с нехваткой ОЗУ в мире ухудшается

TechRadar приводит один из примеров работы виртуальных закупщиков. Не так давно было заблокировано свыше 10 млн запросов на сбор данных, инициированных этими алгоритмами.

За один час боты выполнили 50 тыс. запросов к 91 карточкам товаров, связанных с оперативной памятью стандарта DDR5. Каждая страница товара проверялась в среднем 551 раз, что соответствует проверке наличия товара каждые 6,5 секунд.

Боты атаковали всю цепочку поставок, от потребительских модулей марок Corsair, Crucial, Kingston и Lexar до OEM-производителей и промышленных поставщиков, включая компании Micron и Apacer. Даже компоненты, расположенные выше по цепочке поставок, такие как разъемы для модулей DDR5 DIMM от Amphenol и TE Connectivity, находятся под наблюдением, что указывает на проблемы во всей цепочке поставок.

Притом оперативная память – далеко не первый товар, для скупки которого применяют ботов – до нее они тренировались на авиабилетах, билетах на крупные концерты, игровые приставки, лимитированной одежде и обуви, словом, на всем, чего в мире не так много. После их действий цены на эти товары взлетали до небес, и владельцы ботов затем перепродавали накупленное с огромной наценкой, фактически вытесняя обычных покупателей с рынка.

Сделать еще хуже

Оперативная память, в частности, современные модули DDR5, стала новой мишенью для перекупщиков. Они увидели в условиях растущего дефицита на эти модули возможность оперативно обогатиться и стали быстро внедрять автоматизированные инструменты скупки.

Как пишет TechRadar, такие действия еще сильнее усугубляют и без того непростую ситуацию на рынке оперативной памяти.

При этом до SSD дело пока не дошло. Твердотельные накопители тоже в дефиците из-за искусственного интеллекта, однако их массовая скупка при помощи нейросетей к моменту выпуска материала зафиксирована не была.

Производители чипов памяти, которые могли бы хоть как-то улучшить ситуацию, совершенно не торопятся этого делать. Как сообщал CNews, корейские Samsung и SK Hynix увидели в популярности и быстром росте ИИ возможность столь же быстро озолотиться и теперь работают в основном на эту индустрию. Потребительский сегмент отодвинут на дальний план.

Все логично

Мировая индустрия ИИ действительно переживает бурный рост. Каждый день появляются новые языковые модели, регулярно на рынок выходят новые компании, которые растут столь же стремительно. Обучение больших языковых моделей и запуск серверов требуют огромных объемов оперативной памяти, что и приводит к ее дефициту в рознице.